CCTV+ : le son persistant de l'académie

PÉKIN, 9 novembre 2022 /PRNewswire/ -- À quel moment la Grotte du cerf blanc s'est-elle formée et est-elle apparue près du pic des Cinq Vieillards ? Au pied sud du pic des Cinq Vieillards de Lushan, un bâtiment délabré, qui a survécu aux vicissitudes de la vie, se tient là, témoin de la beauté d'une l'époque révolue. Ce bâtiment est l'académie de la Grotte du cerf blanc, la première des quatre académies chinoises ancestrales. Pendant des milliers d'années, d'innombrables maîtres y ont enseigné, et d'innombrables étudiants distingués y ont obtenu leur diplôme avant d'emprunter différentes voies. Des siècles plus tard, les noms inscrits sur les tablettes de pierre sont toujours éblouissants. En 1216 apr. J.-C., un homme de 18 ans s'est rendu à l'académie de la Grotte du cerf blanc. Il s'agit de Jiang Wanli, originaire de Duchang, dans la province de Jiangxi. Plein d'admiration pour Zhu Xi, un grand érudit, il était venu pour étudier. À cette époque, l'académie de la Grotte du cerf blanc était déjà pleine de grands érudits, et de milliers d'étudiants. Ils étudiaient les classiques confucéens et transmettaient les valeurs confucéennes d'« humanité, de justice, de courtoisie et de sagesse », faisant de l'académie de la Grotte du cerf blanc la meilleure école de Chine.

En 1241 apr. J.-C., à l'âge de 44 ans, Jiang Wanli fonda l'école de Bailuzhou où, adoptant le système de l'académie de la Grotte du cerf blanc, il enseignait aux étudiants en personne. Puis, en 1243, il fonda l'académie Zonglian Jingshe et l'académie Daoyuan. Plus tard, il installa l'académie Zhishan dans sa résidence située dans la préfecture de Raozhou. En 40 ans, il a fondé 4 académies. Au cours de sa carrière éducative, il s'est conformé à sa philosophie pédagogique fondée sur « l'intégrité et la vertu ».

L'esprit des académies du Jiangxi reste profondément ancré et étendu, et le contexte culturel du Jiangxi perdure. À l'époque des dynasties des Song du Nord et du Sud, il y avait au total 515 académies en Chine, dont 170 dans la seule province du Jiangxi, soit un tiers des académies de Chine. Au cours de la dynastie Song, on compte 5 534 candidats ayant été reçus aux examens impériaux les plus prestigieux du Jiangxi, les plus importants de Chine. Au cours de la dynastie Ming, sur les 1 239 académies en Chine, 238 étaient situées au Jiangxi. Les saisons ont changé rapidement, et le son des lectures à haute voix de l'époque n'existe plus, mais le patriotisme, l'intégrité nationale et l'esprit académique de quête de connaissance s'épanouissent et continuent de croître.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1942289/Lingering_Sound_in_the_Academy.mp4

SOURCE CCTV+