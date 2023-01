CCTV+ : L'organe disciplinaire suprême du Parti communiste chinois adopte un communiqué visant à promouvoir l'autonomie complète et rigoureuse du Parti

PÉKIN, 12 janv. 2023 /PRNewswire/ -- L'organe disciplinaire suprême du Parti communiste chinois (PCC) s'est engagé mardi, dans un communiqué, à ce que l'étude et la mise en œuvre des principes directeurs du 20e Congrès national du PCC soient la principale tâche politique actuelle et à venir, et à promouvoir constamment l'autonomie complète et rigoureuse du Parti.

Le communiqué a été adopté lors de la deuxième session plénière de la 20e Commission centrale d'inspection de la discipline (CCDI) du PCC, qui s'est tenue à Pékin de lundi à mardi.

Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du PCC, président chinois et président de la Commission militaire centrale, a assisté à la session et a prononcé un discours important.

Ce discours a été examiné et il a été convenu qu'il fournissait une ligne directrice fondamentale pour faire avancer le nouveau grand projet de construction du Parti dans la nouvelle ère et le travail d'inspection et de supervision disciplinaires sur le nouveau voyage de la Chine dans la nouvelle ère, selon le communiqué, qui appelle tous les membres du Parti à étudier et à appliquer l'esprit du discours du président.

Les organes d'inspection et de supervision disciplinaires doivent considérer l'étude et la mise en œuvre des principes directeurs du 20e Congrès national du PCC comme une tâche politique primordiale au stade actuel et dans les années à venir, et faire de la mise en œuvre effective des principes directeurs une force motrice puissante pour promouvoir le développement de haute qualité du travail d'inspection et de supervision disciplinaires pour ce nouveau voyage dans la nouvelle ère.

La séance a mis en avant une recommandation en huit points :

privilégier la mise en œuvre des décisions stratégiques du 20e Congrès national du PCC pour intensifier la surveillance politique ;

promouvoir l'amélioration des systèmes et des règlements pour l'autoréforme du Parti ;

s'assurer que les inspections politiques constituent un outil puissant ;

appliquer la décision en huit points de la direction centrale du Parti sur l'amélioration de la conduite avec détermination, s'attaquer aux formalités inutiles, au bureaucratisme, à l'hédonisme et aux extravagances ;

déployer des efforts généralisés pour renforcer la discipline du Parti ;

remporter la rude et longue lutte contre la corruption ;

faire progresser la réforme du système d'inspection et de supervision de la discipline de manière approfondie ;

développer des ressources humaines qualifiées capables d'assumer les responsabilités de l'inspection et de la supervision de la discipline sur le nouveau voyage dans la nouvelle ère.

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=qUSUK9dwD4s

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=qUSUK9dwD4s

SOURCE CCTV+