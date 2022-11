CCTV+ : Peng Liyuan participe à une activité pour les conjointes des chefs d'État et de gouvernement du G20

PÉKIN, 17 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Peng Liyuan, épouse du président chinois Xi Jinping, a participé mardi à une activité organisée par la Première dame indonésienne Iriana Joko Widodo à l'intention des conjointes des chefs d'État et de gouvernement du G20 à Bali, en Indonésie.

MmePeng et les autres épouses des chefs d'État et de gouvernement ont regardé la danse balinaise et ont pris des photos de groupe.

Accompagnée de Mme Joko Widodo, Mme Peng a assisté à des expositions d'instruments de musique, de costumes, d'articles en rotin, de broderies et d'aliments écologiques locaux. Elle a même essayé de faire de l'artisanat traditionnel indonésien avec des feuilles de palmier.

Elle a également estampillé le symbole du sommet du G20 et des motifs de fleurs sur un sac tissé.

Mme Peng a aimé l'Indonésie pour son concept d'intégration de l'artisanat à l'autonomisation des femmes, l'éradication de la pauvreté et la protection écologique.

Mme Peng a déclaré que la Chine et l'Indonésie peuvent renforcer la coopération dans les domaines pertinents pour contribuer à la protection écologique et à la réduction de la pauvreté régionale par le développement des industries.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=iszF79a6pGk

