CCTV+ : une cérémonie organisée à Pékin pour célébrer le 51e anniversaire des relations diplomatiques Chine-Maurice

BEIJING, 25 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le 23 mai, une célébration marquant le 51e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Chine-Maurice s'est tenue à Beijing. Près d'une centaine d'invités ont assisté à l'événement, y compris les ambassadeurs des pays de l'Union africaine en Chine, les responsables de bureaux chinois de nombreux pays, les dirigeants du département africain du ministère chinois des Affaires étrangères et d'autres institutions et des cadres supérieurs d'entreprises d'État chinoises.

Ceremony Held in Beijing to Celebrate the 51st Anniversary of China-Mauritius Diplomatic Relations

Au cours de cet événement, Wu Yi, vice-président de Genertec International Holding Co., Ltd. (GTI), a échangé avec d'autres participants. GTI se concentre sur le développement de l'initiative « Belt and Road » verte, et ses activités mondiales couvrent désormais un large éventail de domaines, notamment l'énergie et l'électricité, les infrastructures, les véhicules et l'industrie verte. Sous son égide se trouvent CNTIC et CMC, les premières entreprises chinoises engagées dans le commerce extérieur et la passation de marchés de projets, avec une histoire de plus de sept décennies. Au fil des ans, GTI a déployé de nombreux efforts pour explorer le marché africain et a réalisé un certain nombre de projets importants : le projet de centrale photovoltaïque en Algérie, le projet de production de sel en Égypte, le projet de communication rurale et de couverture du réseau numérique au Ghana, entre autres.

L'événement a permis aux participants d'avoir des échanges approfondis dans divers domaines tels que l'énergie et les infrastructures. Dans ce contexte de promotion des synergies entre l'initiative « Belt and Road » et les stratégies de développement des pays africains, la coopération Chine-Afrique obtiendra certainement des résultats plus fructueux et bénéficiera à davantage de populations africaines.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2084265/Ceremony_Held_Beijing_Celebrate_51st_Anniversary_China_Mauritius_Diplomatic_Relations.jpg

SOURCE CCTV+