CCTV+, CIPCC realizam Workshop Global de Mídia para aprofundar o entendimento entre a mídia chinesa e a estrangeira

PEQUIM, 3 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A CCTV Video News Agency (CCTV+) e o China International Press Communication Center (CIPCC) co-organizaram o Workshop Global de Mídia em Pequim na quarta-feira para aprofundar a compreensão mútua entre os meios de comunicação chineses e estrangeiros.

O evento, sob o tema "Nova jornada para a modernização, novo capítulo de cooperação", reuniu 100 representantes de mídia de 40 países e regiões.

"A visita à China abriu uma janela para nós e estabeleceu um canal maravilhoso para aprender verdadeiramente sobre a China. Também podemos compartilhar o método e as práticas chinesas com outros países com a ajuda da mídia", disse Ahmed Mohamed Saadeldin, âncora da Neil TV do Egito, ao compartilhar sua experiência no evento.

Teng Yunping, presidente da CCTV+, deu as boas-vindas à imprensa global em seu discurso de abertura. Segundo ele, como parte essencial do China Media Group (CMG), a CCTV+ desempenhou um papel fundamental na divulgação da importância do 20º Congresso Nacional do PCC e expressou disposição de trabalhar em conjunto com parceiros de mídia em todo o mundo, para complementar os pontos fortes uns dos outros e buscar o desenvolvimento comum no futuro.

"O evento criou uma oportunidade de intercâmbio valiosa para ambos os lados (CCTV+ e CIPCC) e estabeleceu uma plataforma para fortalecer os intercâmbios e compartilhar a experiência de comunicação sobre a cobertura de eventos significativos", disse Yu Lei, diretor da CIPCC, no evento.

Durante a sessão de estudo de caso do evento, 14 representantes compartilharam suas opiniões e relataram as experiências na China. Alguns representantes da mídia destacaram que os países ocidentais têm suas próprias perspectivas, enquanto que alguns observaram que os países ocidentais podem ter confundido ou distorcido as notícias relacionadas à China.

"Oferecer histórias reais é a responsabilidade ao longo de nossa carreira como jornalistas", disse Ruslan Kenjaev, editor-chefe adjunto do jornal Narodnoe Slovo (People's Word) do Uzbequistão.

"Somos pessoas independentes. Deveríamos ter nosso próprio julgamento. Assim, precisamos garantir a verdade e a objetividade das reportagens de notícias e poder transmitir melhor a verdadeira China aos nossos públicos", declarou Francisca Martinez Mateo, repórter do Canal 6 do México.

Após ouvir o discurso do presidente Xi Jinping no 20º Congresso Nacional do PCC, que discorreu sobre as enormes mudanças de desenvolvimento na China, repórteres internacionais que participaram do workshop disseram que aprenderam mais sobre a gestão, planos e estratégias do governo chinês para os próximos cinco anos. Essa experiência os ajudará a produzir uma cobertura de notícias e produtos de mídia mais precisos para o mundo.

Segundo declaração de Tristan Duterte Nodalo, da CNN Filipinas, a modernização do jornalismo e a utilização de abordagens mais digitais permitiu que os jornalistas ficassem melhor equipados para contar e compartilhar uma história melhor para o resto do mundo.

