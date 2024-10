CCTV+: David Valentine: Opportunities in Qiandao Lake

BEIJING, 29. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Durch die Linse von David Valentine, dem ehemaligen stellvertretenden Geschäftsführer des Angus Council in Schottland, untersucht der Dokumentarfilm „David Valentine: Opportunities in Qiandao Lake" den Cluster der Whisky-Industrie, der sich am Qiandao-See in Zhejiang entwickelt.

Er zeigt, wie sich Chun'an von einem kleinen Landkreis zu einem internationalen Akteur entwickelt hat, der inmitten seiner wunderschönen Naturlandschaften nach neuem Wachstum strebt. Valentine hat über mehrere Jahrzehnte hinweg enge Beziehungen zu China geknüpft und zahlreiche wirtschaftliche Kooperationen zwischen China und dem Vereinigten Königreich ermöglicht.

Jetzt bringt er den berühmten schottischen Whisky an den Qiandao-See. Begleiten Sie uns, wenn wir in seine Geschichte eintauchen und entdecken, wie Chun'an danach strebt, das „Speyside Chinas" zu werden.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2542738/Opportunities_in_Qiandao_Lake.mp4