CCTV+: Пленум Коммунистической партии Китая принял знаковое решение
Nov 12, 2021, 12:26 ET
ПЕКИН, 12 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- В четверг в Пекине завершилось шестое пленарное заседание Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 19-го созыва, на котором была принята резолюция об основных достижениях и историческом значении деятельности Партии за прошедшее столетие, а также решение о созыве 20-го Всекитайского съезда КПК во второй половине 2022 года.
Согласно официальному заявлению, опубликованному сразу после завершения четырехдневной сессии, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин представил отчет о проделанной работе от имени Политбюро ЦК КПК и дал пояснения по проекту резолюции.
На пленуме была принята резолюция об основных достижениях и историческом значении столетней деятельности КПК, а также принято решение о созыве 20-го Всекитайского съезда КПК во второй половине 2022 года в Пекине.
Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=EDfOmCp7Hr4
Видео — https://www.youtube.com/watch?v=EDfOmCp7Hr4
Related Links
SOURCE CCTV+
Share this article