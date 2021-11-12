CCTV+: Пленум Коммунистической партии Китая принял знаковое решение

ПЕКИН, 12 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- В четверг в Пекине завершилось шестое пленарное заседание Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 19-го созыва, на котором была принята резолюция об основных достижениях и историческом значении деятельности Партии за прошедшее столетие, а также решение о созыве 20-го Всекитайского съезда КПК во второй половине 2022 года.