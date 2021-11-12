CCTV+: Пленум Коммунистической партии Китая принял знаковое решение

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CCTV+

Nov 12, 2021, 12:26 ET

ПЕКИН, 12 ноября 2021 г. /PRNewswire/ -- В четверг в Пекине завершилось шестое пленарное заседание Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 19-го созыва, на котором была принята резолюция об основных достижениях и историческом значении деятельности Партии за прошедшее столетие, а также решение о созыве 20-го Всекитайского съезда КПК во второй половине 2022 года.

Согласно официальному заявлению, опубликованному сразу после завершения четырехдневной сессии, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин представил отчет о проделанной работе от имени Политбюро ЦК КПК и дал пояснения по проекту резолюции.

На пленуме была принята резолюция об основных достижениях и историческом значении столетней деятельности КПК, а также принято решение о созыве 20-го Всекитайского съезда КПК во второй половине 2022 года в Пекине.

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=EDfOmCp7Hr4

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=EDfOmCp7Hr4

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