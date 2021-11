CCTV+: Plenário do CPC aprova resolução histórica

BEIJING, 12 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- O 19º Comitê Central do Partido Comunista da China (PCC) finalizou sua sexta sessão plenária em Beijing, na quinta-feira, adotando uma resolução sobre as grandes conquistas e experiência histórica dos 100 anos de esforços do PCC e decidindo se reunir no 20º Congresso Nacional do PCC no segundo semestre de 2022.