CCTV+: KPCh-Plenum verabschiedet richtungsweisende Resolution

PEKING, 12. November 2021 /PRNewswire/ -- Das 19. Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) hat am Donnerstag seine sechste Plenarsitzung in Peking abgeschlossen, in deren Rahmen eine Resolution zu den wichtigsten Errungenschaften und historischen Erfahrungen der 100-jährigen Bemühungen der KPCh verabschiedet und beschlossen wurde, den 20. Nationalkongress der KPCh in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 einzuberufen.