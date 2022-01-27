CCTV+: Поздравительное письмо Си Цзиньпина

Поскольку форум посвящен теме «Вместе за высокотехнологичную Зимнюю Олимпиаду», китайский лидер выразил надежду на то, что участники форума объединят свои знания и опыт в ходе дискуссий и поделятся мыслями через обмен мнениями, чтобы помочь как нельзя лучше продемонстрировать уникальную красоту зимних видов спорта и передать Олимпийский дух, а также поработают вместе над стимулированием развития видов спорта, представленных на Зимней Олимпиаде.

Ссылка: https://youtu.be/-nqyu3fSm7g

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=-nqyu3fSm7g

SOURCE CCTV+