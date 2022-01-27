CCTV+: Поздравительное письмо Си Цзиньпина

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CCTV+

Jan 27, 2022, 11:59 ET

ПЕКИН, 27 января 2022 г. /PRNewswire/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное письмо в адрес первого Форума China Media Group (CMG), открывшегося в среду вечером в Пекине.

В своем поздравительном письме он сообщил о том, что скоро в Пекине открываются Зимние Олимпийские игры 2022 года и что Китай обеспечит миру проведение честной, безопасной и блистательной Зимней Олимпиады.

Поскольку форум посвящен теме «Вместе за высокотехнологичную Зимнюю Олимпиаду», китайский лидер выразил надежду на то, что участники форума объединят свои знания и опыт в ходе дискуссий и поделятся мыслями через обмен мнениями, чтобы помочь как нельзя лучше продемонстрировать уникальную красоту зимних видов спорта и передать Олимпийский дух, а также поработают вместе над стимулированием развития видов спорта, представленных на Зимней Олимпиаде.

Ссылка: https://youtu.be/-nqyu3fSm7g

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=-nqyu3fSm7g

SOURCE CCTV+

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