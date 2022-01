CCTV+: Xi Jinping sendet Glückwunschbrief an das CMG-Forum

PEKING, 27. Januar 2022 /PRNewswire/ -- Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat ein Glückwunschschreiben an das erste Forum der China Media Group (CMG) gesandt, das am Mittwochabend in Peking eröffnet wurde.

In dem Glückwunschschreiben betonte Xi, die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking würden bald eröffnet und China werde der Welt einfache, sichere und großartige Winterspiele bieten.