CCTV+: Prezident China Media Group posílá novoroční pozdravy divákům z celého světa

Ve svém projevu Shen uvedl, že Komunistická strana Číny v roce 2022 úspěšně uspořádala svůj 20. celostátní sjezd, který stanovil úkoly a cesty k pokroku v omlazení čínského národa.



Připomněl také, že China Media Group zde byla nejen v roli účastníka a svědka, ale i dokumentátora nové éry.



„China Media Group odvedla skvělou práci při přenosu tohoto velkolepého a působivého shromáždění do celého světa," řekl.



Shen dále upozornil na novátorské úsilí CMG při propojování umění s technologií s cílem přinášet publiku kvalitní programy.



Za nevídaný rozsah a úspěšnost přenosů z olympijských her ocenil CMG také předseda Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach. Programy z dílny CMG, jako je „Čína v klasických dílech (China in the Classics)" a „Čína v poezii a malířství (China in Poetry and Painting)" jsou nejen uměleckou interpretací starobylé čínské civilizace, ale také součástí nepřetržitého úsilí, které přispívá k rozmanitosti lidské civilizace, uvedl Shen.



CMG vysílala také řadu slavnostních večerů při příležitosti tradičních svátků, jako je Jarní festival, Svátek středu podzimu či Nový rok.



Shen rovněž připomněl, že CMG sloužila prostřednictvím svých programů a mediálních diskusí jako platforma umožňující překlenutí rozdílů.



Dodal, že jak již prezident Si Ťin-pching při mnoha příležitostech zdůraznil, Čína stojí pevně na správné straně dějin a na straně lidského pokroku. Také CMG se snaží demonstrovat čínskou moudrost a čínská řešení zdokonalováním své globální sítě pro sběr zpráv a soustavným rozvíjením své kapacity pro poskytování zpravodajství o nejvýznamnějších světových událostech.



„Nyní vysíláme v 68 jazycích (oproti dřívějším 44) a pokrýváme 233 zemí a regionů. Při informování o rusko-ukrajinském konfliktu a pandemii COVID-19 jsme se oprostili od předsudků, zůstali jsme věrní pravdě a zajistili, aby mezinárodní společenství slyšelo objektivní a nestranný postoj Číny a její řešení," uvedl.



Shen dále zmínil, že na nadcházející rok připadá také desáté výročí představení iniciativy Nové Hedvábné stezky. CMG je připravena i nadále posilovat spolupráci v oblasti médií, podporovat výměny a plnit své povinnosti odpovědné mediální organizace.



Na závěr projevu prezident CMG popřál všem šťastný nový rok plný zdraví, míru a štěstí.

