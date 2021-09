CCTV+: prezydent Xi nawołuje do globalnej współpracy w obszarze innowacji naukowo-technologicznych podczas ceremonii otwarcia Forum Zhongguancun (ZGC) 2021

„Zwiększanie otwartości naukowo-technologicznej i podejmowanie współpracy przez wszystkie kraje świata, a także analizowanie różnych podejść i sposobów rozwiązywania kluczowych problemów globalnych poprzez podejmowanie wspólnych wysiłków w zakresie innowacji naukowych jest dziś konieczne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Wszystkie kraje powinny solidarnie stawić czoła wspólnym wyzwaniom naszych czasów i wspólnie dążyć do osiągnięcia wzniosłego celu, jakim jest rozwój i pokój pomiędzy narodami" ‒ powiedział.

„Chiny przywiązują ogromną wagę do innowacji naukowo-technologicznych i są zaangażowane w globalną współpracę w tym obszarze. Patrząc w przyszłość, wzmocnimy międzynarodową wymianę naukowo-technologiczną, przyjmując bardziej otwartą postawę, a także będziemy się aktywnie angażować w globalną sieć innowacji i połączymy siły z innymi krajami, aby promować podstawowe badania. Będziemy promować komercjalizację wyników badań, dawać nowe bodźce do rozwoju gospodarczego, wzmacniać ochronę praw własności intelektualnej, kształtować najwyższej jakości ekosystem innowacji oraz wspierać koncepcję >>nauki i technologii dla dobrobytu<<, co przyczyni się do realizacji nadrzędnych celów, takich jak poprawa globalnego zarządzania technologiami naukowymi i zwiększenie dobrobytu ludzkości" ‒ powiedział Xi.

„Zhongguancun to pierwsza w Chinach narodowa, pilotażowa strefa realizacji niezależnych innowacji. Forum Zhongguancun jest platformą na poziomie krajowym dla międzynarodowej wymiany i współpracy naukowo-technologicznej. Chiny wspierają Zhongguancun w podjęciu nowej fali reform, przyspieszeniu budowy światowej klasy parku naukowo-technologicznego i wniesieniu nowego wkładu w światową innowację i współpracę naukowo-technologiczną. Mam nadzieję, że uczestnicy forum będą prowadzić dogłębną wymianę poglądów i połączą swoją wiedzę, aby zaoferować nowe spostrzeżenie na temat tego, jak rozwijać światowe innowacje i współpracę naukowo-technologiczną oraz jak budować społeczeństwo na rzecz wspólnej przyszłości dla ludzkości" ‒ powiedział Xi.

Tegoroczne forum odbywa się w dniach od 24 do 28 września pod hasłem „inteligencja, zdrowie i neutralność węglowa". Ma ono na celu ukazanie determinacji Chin w promowaniu rozwoju poprzez naukę i technologię, budowaniu cywilizacji ekologicznej i wzmacnianiu międzynarodowej współpracy w zakresie zmian klimatycznych.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ftSujLjG0sc

