CCTV+: Rešpektovanie a starostlivosť o starších ľudí je pre Si najvyššou prioritou

Na slávnostnom ceremoniáli oceňovania národných etických vzorov a priekopníkov 17. novembra 2017 Si srdečne pozval dvoch starších ocenených pánov, Huang Xuhua a Huang Dafa, aby si na skupinovej fotografii sadli vedľa neho.

Na národnej konferencii o pracovných záležitostiach veteránov 26. júla 2019 Si srdečne pozdravil 94-ročného vojnového veterána Zhang Fuqinga.

Na stretnutí s národnými etickými vzormi a nominovanými v roku 2013 Si vzdal česť 97-ročnej Gong Quanzhen, ktorá sa v päťdesiatych rokoch minulého storočia vrátila so svojím manželom na dedinu a svoj život zasvätila zlepšovaniu vzdelávania mládeže vo vidieckych oblastiach.

Od 18. národného kongresu Komunistickej strany Číny v roku 2012 Si pravidelne navštevoval dediny, miestne komunity a zariadenia starostlivosti o seniorov a oslovoval miestnych seniorov, na ktorých mu vždy záležalo.

„Čína bude venovať väčšiu pozornosť starostlivosti o seniorov a zároveň vynaloží na túto prácu väčšie úsilie. Takže moja návšteva tu je tiež prejavom toho, ako si Ústredný výbor Komunistickej strany Číny váži starostlivosť o seniorov," povedal 28. decembra 2013 počas návštevy Pekinského domova pre seniorov Sijiqing.

Si sa tiež zaviazal vyvinúť väčšie úsilie na zabezpečenie šťastného života starších ľudí pri rôznych príležitostiach.

„Zabezpečenie šťastného života ľudí na sklonku ich života je dôležitým aspektom uspokojenia túžby ľudí po lepšom živote. Všetci starší ľudia by mali mať primeranú starostlivosť vrátane pomoci, ako sa udržať v dobrej kondícii. Takže vaša práca má celkom zmysel. Zistil som, že starší ľudia sú tu veľmi šťastní," povedal Si 6. novembra 2018 pri návšteve zariadenia pre seniorov v komunitnom centre v okrese Chung-kchou v Šanghaji.

„Pre čínsky národ je tradičná cnosť rešpektovať starších ľudí, čo by sme mali podporovať. Mala by sa vytvoriť silná atmosféra úcty k starším ľuďom, ktorá by sa mala stať sociálnou normou," povedal Si počas návštevy zariadenia pre seniorov v Sijiqing.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=gTRMOIkVppE

