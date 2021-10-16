CCTV+: Си Цзиньпин о важности уважительного отношения к пожилым и заботы о них

Во время церемонии награждения жителей Китая–национальных образцов для подражания и пионеров 17 ноября 2017 года Си пригласил двух пожилых лауреатов, Хуан Сюхуа (Huang Xuhua) и Хуан Дафа (Huang Dafa), присесть рядом с ним и сделать совместные фотографии.

На общенациональной конференции по делам ветеранов 26 июля 2019 года Си Цзиньпин тепло приветствовал 94-летнего ветерана войны Чжан Фуцина (Zhang Fuqing).

На встрече с жителями Китая–национальными образцами для подражания и номинантами в 2013 году глава КНР отдал почести 97-летней Гун Цюаньчжэнь (Gong Quanzhen), которая в 1950-х годах вместе с мужем переехала назад деревню и посвятила свою жизнь образованию молодежи в сельской местности.

Со времен 18-го Всекитайского съезда КПК в 2012 году Си Цзиньпин регулярно посещает деревни, местные общины и учреждения по уходу за престарелыми, чтобы пообщаться с пожилыми людьми.

«Уходу за пожилыми людьми в Китае будет уделяться больше внимания, работа в этом направлении ведется, и мой визит является доказательством того, что ЦК КПК ценит усилия каждого, кто ухаживает за пожилыми», — заявил Си Цзиньпин во время посещения Пекинского дома престарелых Сидзицин 28 декабря 2013 г.

Си Цзиньпин также привержен созданию условий для счастливой жизни пожилых людей.

«На закате своей жизни люди должны жить счастливо, и власти должны приложить все усилия, чтобы обеспечить им такие условия. О каждом пожилом человеке следует заботиться должным образом, в том числе помогать оставаться в хорошей физической форме. Поэтому ваша работа очень важна. Пожилые люди, о которых вы здесь заботитесь, очень довольны», — отметил Си Цзиньпин в ходе посещения дома престарелых в местном центре в округе Хункоу (Шанхай) 6 ноября 2018 года.

«Уважение к пожилым относится к традиционным ценностям китайской нации, и нам не следует забывать об этом. Атмосфера уважения к пожилым людям должна стать социальной нормой», — заявил Си Цзиньпин во время своего визита в Дом престарелых Сидзицин.

Ссылка: https://youtu.be/gTRMOIkVppE

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=gTRMOIkVppE

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SOURCE CCTV+