CCTV+: Si Ťin-pching vedie Čínu pri realizácii ekologickejšieho rozvoja v pevných krokoch

PEKING, 4. januára 2022 / PRNewswire / -- Čína pod vedením prezidenta Si Ťin-pchinga podnikla v prvom roku obdobia 14. päťročného plánu (2021 – 2025) pevné kroky na realizáciu ekologickejšieho hospodárskeho a sociálneho rozvoja vo všetkých aspektoch a presadzuje modernizáciu v znamení harmónie medzi človekom a prírodou.

Stádo ázijských slonov, ktoré sa počas väčšiny roku 2021 po viac ako 110 dňoch putovania vrátilo v sprievode ľudí do vhodného biotopu v juhozápadnej čínskej provincii Jün-nan, bolo len jedným z príkladov úsilia Číny o ekologickú ochranu.



„Príbeh o ceste na sever a návrate skupiny slonov do provincie Jün-nan v juhozápadnej Číne ukazuje reálne výsledky našej snahy o ochranu voľne žijúcich zvierat. Čína bude aj naďalej napredovať v ekologickom pokroku, zostane odhodlaná pri uskutočňovaní novej filozofie rozvoja zdôrazňujúcej inovatívny, koordinovaný, ekologický a otvorený rozvoj pre všetkých a vybuduje krásnu Čínu," povedal Si Ťin-pching počas hlavného video-prejavu na summite lídrov 15. zasadnutia Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (COP15), ktoré sa konalo 12. októbra 2021 v meste Kchun-ming v provincii Jün-nan.



Na summite Si Ťin-pching vyzval k spoločnému úsiliu vybudovať komunitu života pre každého na Zemi a čistý a krásny svet pre všetkých.



Počas svojich inšpekčných ciest po Číne v roku 2021 vydal Si Ťin-pching pokyny na riadenie ekologickejšieho hospodárskeho a sociálneho rozvoja druhej najväčšej ekonomiky na svete.



V snahe vysporiadať sa so zmenou klímy, jednou zo spoločných výziev ľudstva, sa Si Ťin-pching slávnostne zaviazal, že cieľom Číny je dosiahnuť do roku 2030 strop emisií oxidu uhličitého a do roku 2060 uhlíkovú neutralitu.



V roku 2021 Si Ťin-pching zhodnotil energetický priemysel krajiny a prišiel so svojimi návrhmi počas svojich návštev v chemickej spoločnosti v meste Jü-lin v severozápadnej provincii Šen-si a na vrtnej plošine v ropnom poli Shengli v meste Tung-jing vo východnej provincii Šan-tung.



Na výročnej konferencii centrálnej ekonomickej práce v decembri 2021 Si Ťin-pching vyzval na rozhodný pokrok v práci na uhlíkovej neutralite, ktorá je podľa neho prirodzenou požiadavkou vysokokvalitného rozvoja.



Miera zalesnenia v Číne dosiahla v roku 2021 viac ako 23 % a spotreba energie na jednotku HDP sa za prvých deväť mesiacov medziročne znížila o 2,3 %.

