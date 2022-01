CCTV+: Xi prowadzi Chiny ku wdrożeniu konkretnych działań na rzecz bardziej ekologicznego rozwoju

PEKIN, 4 stycznia 2022 r. /PRNewswire/ -- Pod przewodnictwem prezydenta Xi Jinpinga w pierwszym roku realizacji 14-letniego Planu Pięcioletniego (2021-2025) na rzecz krajowego rozwoju społeczno-gospodarczego Chiny przedsięwzięły konkretne działania na rzecz bardziej ekologicznego rozwoju gospodarczego i społecznego we wszystkich jego wymiarach, a także modernizacji opartej na harmonii między człowiekiem i naturą.

Jednym z przykładów dążenia Chin do ochrony ekologicznej jest przeprowadzenie stada słoni indyjskich pod eskortą do właściwego dla nich siedliska po ponad 110 dniach, a zatem przez większą część 2021 r., błąkania się po chińskiej prowincji Junnan. „Historia przeprowadzenia stada słoni z północy i ich powrotu do południowochińskiej prowincji Junnan to żywy przykład naszych dążeń do ochronienia dzikich zwierząt. Chiny będą kontynuować postęp w dziedzinie ekologii, nieprzerwanie angażować się we wdrażanie nowej filozofii rozwoju kładącej nacisk na nowatorski, skoordynowany, ekologiczny i otwarty rozwój dla wszystkich, a także budowę pięknych Chin" – powiedział Xi w przemówieniu programowym wygłoszonym online podczas szczytu liderów 15. posiedzenia Konferencji Partii na Konwencji o Różnorodności Biologicznej (COP15), który odbył się w Kunming, stolicy prowincji Junnan, 12 października 2021 r.

Podczas szczytu Xi wezwał do podjęcia wspólnych działań na rzecz zbudowania społeczności troszczącej się o każde życie na ziemi oraz czysty i piękny świat dla wszystkich.

W czasie wizyt gospodarskich w Chinach odbytych w 2021 r. Xi przedstawiał wytyczne ukierunkowujące na bardziej ekologiczny rozwój gospodarczy i społeczny drugiej co do wielkości gospodarki świata. Odnosząc się do dążeń zmierzających do pokonania zmiany klimatu, jednego ze wspólnych celów ludzkości, Xi żarliwie zadeklarował, że celem Chin jest szczytowe ograniczenie emisji dwutlenku węgla do 2030 r. oraz osiągnięcie „neutralności węglowej" do 2060 r. W 2021 r. Xi dokonał oceny przemysłu energetycznego państwa, a po wizycie w spółce chemicznej mieszczącej się w mieście Julin w północnozachodniej prowincji Shaanxi, a także na platformie wiertniczej Shengli Oilfield położonej w mieście Dongying we wschodniej prowincji Shandong, wydał szereg zaleceń.

W grudniu 2021 r., na dorocznej konferencji w sprawie scentralizowanych działań gospodarczych, Xi wezwał do zdecydowanego posunięcia naprzód działań na rzecz „neutralności węglowej", która, jak powiedział, jest nieodłącznym i naturalnym elementem wysokiej jakości rozwoju.

Wskaźnik zalesienia Chin w 2021 r. sięgnął ponad 23%, a zużycie energii w pierwszych dziewięciu miesiącach roku w przeliczeniu na jednostkę PKB spadło o 2,3%.

Odnośnik: https://youtu.be/mm64TSpkfZI

Materiał wideo: https://www.youtube.com/watch?v=mm64TSpkfZI

SOURCE CCTV+