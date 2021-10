CCTV+: respeito e cuidado com os idosos é uma das principais prioridades para Xi

Em uma cerimônia para premiar modelos éticos nacionais e pioneiros, em 17 de novembro de 2017, Xi convidou calorosamente dois premiados idosos, Huang Xuhua e Huang Dafa, para se sentarem ao lado dele para fotos em grupo.

Em uma conferência nacional sobre o trabalho dos veteranos, em 26 de julho de 2019, Xi estendeu as saudações cordiais ao veterano de guerra de 94 anos, Zhang Fuqing.

Ao se encontrar com modelos éticos nacionais e indicados em 2013, Xi homenageou Gong Quanzhen, de 97 anos, que voltou para a casa rural com seu marido na década de 1950 e dedicou sua vida a melhorar a educação dos jovens nas áreas rurais.

Desde o 18º Congresso Nacional do PCC em 2012, Xi tem visitado regularmente vilarejos, comunidades locais e instituições de assistência a idosos, aproximando-se de idosos locais com os quais sempre se preocupou.

"A China prestará mais atenção à causa do atendimento aos idosos ao mesmo tempo em que envida os maiores esforços nesse trabalho, então minha visita aqui também é uma manifestação do quanto o Comitê Central do PCC valoriza a causa do atendimento aos idosos", disse ele durante uma visita ao lar de idosos Sijiqing sediado em Pequim, em 28 de dezembro de 2013.

Xi também se comprometeu em várias ocasiões a liderar maiores esforços para garantir uma vida feliz para os idosos.

"Garantir que as pessoas vivam uma vida feliz em seus últimos anos é um aspecto importante para satisfazer o desejo das pessoas por uma vida melhor. Todos os idosos devem ser cuidados adequadamente, inclusive com ajuda para se manterem saudáveis. Então, seu trabalho é bastante significativo. Acredito que os idosos aqui estão todos muito felizes", disse Xi ao visitar um lar para idosos em um centro comunitário no distrito de Hongkou, em Xangai, no dia 6 de novembro de 2018.

"É uma virtude tradicional para a nação chinesa respeitar os idosos, que devemos promover. Uma atmosfera forte de respeito aos idosos deve ser formada, o que deve se tornar uma norma social", disse Xi durante sua visita ao lar de idosos Sijiqing.

Link: https://youtu.be/gTRMOIkVppE

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=gTRMOIkVppE

FONTE CCTV+

