CCTV+: Von Rasseltrommeln zu Sambatrommeln: Geschichten über das Unternehmertum von Menschen aus Yiwu in Brasilien

News provided by

CCTV+

Oct 16, 2025, 12:00 ET

BEIJING, 16. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- China ist der größte Handelspartner Brasiliens und Brasilien ist auch der größte Handelspartner Chinas in Lateinamerika. Mit der Aufwertung der beiden Länder in der Weltwirtschaft haben die bilateralen Beziehungen eine sprunghafte Entwicklung erfahren. Daher sind viele Geschäftsleute aus Zhejiang Yiwu hinsichtlich dieses vielversprechenden Marktes in Südamerika optimistisch. Sie stützen sich auf den „Supermarkt der Welt" – Yiwu – und haben ihre Pionierarbeit in Brasilien begonnen.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2796760/1013.mp4

Continue Reading

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

CCTV+:De los tambores de traqueteo a los tambores de samba: Historias de emprendimiento de la gente de Yiwu en Brasil

CCTV+:De los tambores de traqueteo a los tambores de samba: Historias de emprendimiento de la gente de Yiwu en Brasil

China es el mayor socio comercial de Brasil, y Brasil a su vez es el mayor socio comercial de China en Latinoamérica. Con la mejora de la posición de ...
CCTV+ : Des tambours à boules fouettantes aux percussions de samba : Histoires d'entrepreneurs de Yiwu au Brésil

CCTV+ : Des tambours à boules fouettantes aux percussions de samba : Histoires d'entrepreneurs de Yiwu au Brésil

La Chine est le premier partenaire commercial du Brésil, et le Brésil est également le premier partenaire commercial de la Chine en Amérique latine....
More Releases From This Source

Explore

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

Broadcast Tech

Broadcast Tech

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Retail

Retail

News Releases in Similar Topics