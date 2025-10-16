CCTV+: Von Rasseltrommeln zu Sambatrommeln: Geschichten über das Unternehmertum von Menschen aus Yiwu in Brasilien

BEIJING, 16. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- China ist der größte Handelspartner Brasiliens und Brasilien ist auch der größte Handelspartner Chinas in Lateinamerika. Mit der Aufwertung der beiden Länder in der Weltwirtschaft haben die bilateralen Beziehungen eine sprunghafte Entwicklung erfahren. Daher sind viele Geschäftsleute aus Zhejiang Yiwu hinsichtlich dieses vielversprechenden Marktes in Südamerika optimistisch. Sie stützen sich auf den „Supermarkt der Welt" – Yiwu – und haben ihre Pionierarbeit in Brasilien begonnen.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2796760/1013.mp4