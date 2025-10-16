CCTV+:De los tambores de traqueteo a los tambores de samba: Historias de emprendimiento de la gente de Yiwu en Brasil

News provided by

CCTV+

Oct 16, 2025, 12:32 ET

PEKÍN, 16 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- China es el mayor socio comercial de Brasil, y Brasil a su vez es el mayor socio comercial de China en Latinoamérica. Con la mejora de la posición de ambos países en la economía global, las relaciones bilaterales han experimentado un desarrollo muy rápido. Debido a ello, muchos empresarios de Yiwu, Zhejiang, son optimistas en lo que respecta a esta pujante región en Sudamérica; confiando en el "supermercado del mundo" - Yiwu, han iniciado su camino pionero en Brasil.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2796760/1013.mp4

Continue Reading

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

CCTV+: Von Rasseltrommeln zu Sambatrommeln: Geschichten über das Unternehmertum von Menschen aus Yiwu in Brasilien

CCTV+: Von Rasseltrommeln zu Sambatrommeln: Geschichten über das Unternehmertum von Menschen aus Yiwu in Brasilien

China ist der größte Handelspartner Brasiliens und Brasilien ist auch der größte Handelspartner Chinas in Lateinamerika. Mit der Aufwertung der...
CCTV+ : Des tambours à boules fouettantes aux percussions de samba : Histoires d'entrepreneurs de Yiwu au Brésil

CCTV+ : Des tambours à boules fouettantes aux percussions de samba : Histoires d'entrepreneurs de Yiwu au Brésil

La Chine est le premier partenaire commercial du Brésil, et le Brésil est également le premier partenaire commercial de la Chine en Amérique latine....
More Releases From This Source

Explore

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

Broadcast Tech

Broadcast Tech

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Retail

Retail

News Releases in Similar Topics