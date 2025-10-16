CCTV+ : Des tambours à boules fouettantes aux percussions de samba : Histoires d'entrepreneurs de Yiwu au Brésil

BEIJING, 16 octobre 2025 /PRNewswire/ -- La Chine est le premier partenaire commercial du Brésil, et le Brésil est également le premier partenaire commercial de la Chine en Amérique latine. Avec la montée en puissance des deux pays dans l'économie mondiale, les relations bilatérales se sont développées à pas de géant. Ainsi, de nombreux entrepreneurs de Zhejiang Yiwu ont de grands projets pour ce morceau de terre brûlée d'Amérique du Sud. Ils s'appuient sur le « supermarché du monde » Yiwu, et ont commencé leur exploration du Brésil.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2796760/1013.mp4