CCTV+ : Des tambours à boules fouettantes aux percussions de samba : Histoires d'entrepreneurs de Yiwu au Brésil

CCTV+

Oct 16, 2025, 11:53 ET

BEIJING, 16 octobre 2025 /PRNewswire/ -- La Chine est le premier partenaire commercial du Brésil, et le Brésil est également le premier partenaire commercial de la Chine en Amérique latine. Avec la montée en puissance des deux pays dans l'économie mondiale, les relations bilatérales se sont développées à pas de géant. Ainsi, de nombreux entrepreneurs de Zhejiang Yiwu ont de grands projets pour ce morceau de terre brûlée d'Amérique du Sud. Ils s'appuient sur le « supermarché du monde » Yiwu, et ont commencé leur exploration du Brésil.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2796760/1013.mp4

Also from this source

CCTV+:De los tambores de traqueteo a los tambores de samba: Historias de emprendimiento de la gente de Yiwu en Brasil

CCTV+:De los tambores de traqueteo a los tambores de samba: Historias de emprendimiento de la gente de Yiwu en Brasil

China es el mayor socio comercial de Brasil, y Brasil a su vez es el mayor socio comercial de China en Latinoamérica. Con la mejora de la posición de ...
CCTV+: Von Rasseltrommeln zu Sambatrommeln: Geschichten über das Unternehmertum von Menschen aus Yiwu in Brasilien

CCTV+: Von Rasseltrommeln zu Sambatrommeln: Geschichten über das Unternehmertum von Menschen aus Yiwu in Brasilien

China ist der größte Handelspartner Brasiliens und Brasilien ist auch der größte Handelspartner Chinas in Lateinamerika. Mit der Aufwertung der...
