CCTV+: Выставочный зал является важным носителем нематериального культурного наследия китайской провинции Шэньси

История каменной резьбы в Суйде насчитывает более 2000 лет. Мастерство резьбы по камню — это искусство, благодаря которому появился и до сих пор существует народ округа Суйде. Оно проявляется в выдающихся талантах и художественном вкусе местных жителей.

Суими суона, часть народного искусства Шаанбэй суона, отражает образ жизни и культурную психологию людей в Северной Шэньси. Это было частью их жизни на протяжении многих поколений.

Танец Янгко, пользующийся широкой популярностью в Северной Шэньси, является традиционным китайским танцем. Это ветвь традиционного танца народа Хань. Танец Янгко показывает честность и оптимизм людей в Северной Шэньси. Он имеет большую историческую и культурную ценность.

Обеспечение надежной защиты, наследования и надлежащего использования этих сокровищ является общей ответственностью и имеет жизненно важное значение для сохранения человеческой цивилизации и устойчивого развития всего мира.

Ссылка: https://youtu.be/RYs0O9MGUFY

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=RYs0O9MGUFY

SOURCE CCTV+