CCTV+: Выставочный зал является важным носителем нематериального культурного наследия китайской провинции Шэньси
Sep 16, 2021, 07:47 ET
ПЕКИН, 16 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- Выставочный зал нематериального культурного наследия в Суйде, уезде провинции Шэньси на северо-западе Китая, служит важным носителем культуры, созданной предками и передаваемой из поколения в поколение.
В выставочном зале площадью 5123 квадратных метра находятся три единицы нематериального культурного наследия государственного уровня и восемь объектов нематериального культурного наследия провинциального уровня. Председатель КНР Си Цзиньпин посетил выставочный зал 14 сентября.
История каменной резьбы в Суйде насчитывает более 2000 лет. Мастерство резьбы по камню — это искусство, благодаря которому появился и до сих пор существует народ округа Суйде. Оно проявляется в выдающихся талантах и художественном вкусе местных жителей.
Суими суона, часть народного искусства Шаанбэй суона, отражает образ жизни и культурную психологию людей в Северной Шэньси. Это было частью их жизни на протяжении многих поколений.
Танец Янгко, пользующийся широкой популярностью в Северной Шэньси, является традиционным китайским танцем. Это ветвь традиционного танца народа Хань. Танец Янгко показывает честность и оптимизм людей в Северной Шэньси. Он имеет большую историческую и культурную ценность.
Обеспечение надежной защиты, наследования и надлежащего использования этих сокровищ является общей ответственностью и имеет жизненно важное значение для сохранения человеческой цивилизации и устойчивого развития всего мира.
Ссылка: https://youtu.be/RYs0O9MGUFY
Видео — https://www.youtube.com/watch?v=RYs0O9MGUFY
SOURCE CCTV+
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