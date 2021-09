CCTV+ : Le hall d'exposition est un important vecteur du patrimoine culturel immatériel dans la province du Shaanxi, en Chine

L'histoire de la sculpture sur pierre à Suide remonte à plus de 2 000 ans. Cet art fait partie intégrante du comté et de la vie de ses habitants. Il se manifeste par les talents remarquables et la créativité artistique de ces derniers.

Le suimi suona, qui fait partie de l'art populaire Shaanbei suona, reflète le mode de vie et la psychologie culturelle des habitants du nord du Shaanxi. Il fait partie de leur vie depuis des générations.

Le Yangko, populaire dans le nord du Shaanxi, est une danse traditionnelle qui jouit d'une grande popularité. Il s'agit une branche de la danse traditionnelle du peuple Han. Le Yangko du nord du Shaanxi reflète l'honnêteté et l'optimisme de ses habitants. Il a une grande valeur historique et culturelle.

La protection, l'héritage et le bon usage de ces précieux trésors sont une responsabilité partagée et d'une importance vitale pour la continuité de la civilisation humaine et le développement durable du monde.

