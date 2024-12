Ce que les opérateurs attendent des fournisseurs de technologie : Kantar Survey Insights pour SOFTSWISS

GZIRA, Malte, 20 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Comment garder une longueur d'avance face à une concurrence féroce ? SOFTSWISS, un fournisseur de technologie de pointe avec plus de 15 ans d'expérience, partage de nouvelles idées tirées d'une enquête sur les clients menée par Kantar en novembre 2024.

Pour obtenir des informations fondées sur des données concernant les besoins et les attentes des opérateurs technologiques, SOFTSWISS a invité Kantar, le chef de file mondial des agences d'analyse, à mener une enquête exhaustive auprès de ses clients.

Tech Provider Must-Haves

L'expertise avant tout

L'enquête dévoile le top 5 des caractéristiques pour les opérateurs technologiques au moment de choisir un fournisseur de technologie :

Haut niveau de professionnalisme et d'expertise

Sécurité des opérations

Réputation durable et fiable du fournisseur

Approche flexible de la collaboration

Création d'opportunités de croissance pour les entreprises

Les opérateurs sont moins nombreux à accorder la priorité à un solide portefeuille de clients, car ceux-ci ne sont pas considérés comme des moteurs immédiats de l'activité et ont un impact moins direct sur la réussite de l'opérateur.

Valentina Bagniya, directrice du marketing chez SOFTSWISS, déclare : « La fourniture de produits exceptionnels commence par une compréhension approfondie des besoins et des attentes des clients. C'est pourquoi les études de marché et les enquêtes auprès des clients font partie intégrante des activités quotidiennes. En partageant des informations précieuses avec nos partenaires et nos concurrents, nous contribuons activement à stimuler l'innovation et la croissance dans l'ensemble du secteur ».

Sources d'informations sur l'industrie

Selon les personnes interrogées, les cinq principales sources d'information sur le secteur du divertissement en ligne sont les suivantes :

Recommandations de collègues et de partenaires

Ressources sur l'actualité de l'industrie

Sites web d'entreprises proposant des produits et des services

LinkedIn

Employés des entreprises partenaires

L'importance des sites web des entreprises a presque triplé par rapport aux résultats de l'année précédente. De même, la valeur des recommandations a également augmenté de manière significative, passant de la quatrième à la première place du classement.

« La tendance à l'augmentation de l'importance des recommandations s'étend au-delà de l'industrie. En 2024, les consommateurs naviguent dans un flux médiatique écrasant où beaucoup d'informations se perdent. Si les marques continuent de communiquer activement, il est devenu plus difficile de capter l'attention du public. Les relations personnelles prennent de plus en plus d'importance, offrant un moyen plus direct et plus fiable d'interagir avec les consommateurs », partage Kateryna Kaliuzhna, Senior Client Partner, Kantar.

L'arrivée en tête des recommandations souligne l'importance croissante des partenariats et des réseaux, en mettant en évidence la valeur des avis d'experts de confiance émanant de la communauté. Ces changements reflètent une tendance plus large à la confiance, à la transparence et à la demande d'informations crédibles et facilement accessibles sur un marché en évolution rapide.

A propos de SOFTSWISS

SOFTSWISS est une société technologique internationale qui a plus de 15 ans d'expérience dans le développement de solutions innovantes pour l'industrie du divertissement. L'équipe d'experts compte plus de 2 000 employés.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2584445/Tech_Provider_Must_Haves.jpg