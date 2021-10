CEIBS fica em segundo lugar pelo segundo ano consecutivo na classificação de MBAs executivos do Financial Times

"Nos últimos 27 anos, a CEIBS adotou um espírito de 'consciência, inovação e excelência' para se tornar uma escola de negócios líder na Ásia e no mundo. Esta classificação mais recente fortalece a posição da escola no topo da educação em gestão global e servirá como um marco importante em nosso desenvolvimento nos próximos cinco anos", disse Wang Hong, presidente da CEIBS. "Apesar da pandemia global, a economia da China continuou a crescer, demonstrando sua resiliência e potencial únicos. Alinhada com o desenvolvimento do país, a CEIBS continuará a ser uma ponte que conecta a China à Europa e ao mundo e uma plataforma para treinar os principais líderes empresariais internacionais."

A classificação do Financial Times é amplamente considerada a mais abrangente e influente deste tipo no mundo e tem como base pesquisas com escolas e com seus ex-alunos que analisam fatores como progresso na carreira, corpo docente e diversidade, pesquisa e responsabilidade social corporativa (RSC).

"O anúncio de hoje é a prova não só da força de nosso corpo docente e de nosso programa Global EMBA, mas também do apoio contínuo que recebemos de nossa comunidade de alunos e ex-alunos. Nossas conquistas como uma escola de negócios são algo que todos podemos compartilhar e celebrar", disse Dipak Jain, presidente da CEIBS (Europa). "O sucesso e a generosidade de nossos alunos e ex-alunos continuam sendo um ponto de orgulho para a escola. Ao olharmos para o futuro, faremos de tudo para capacitar totalmente nossos ex-alunos e trabalhar juntos para levar a CEIBS a patamares ainda mais altos."

Os pontos fortes do Global EMBA se refletem em muitas das métricas individuais da classificação. Em termos de salário médio atual, o programa ficou novamente em segundo lugar no mundo todo, demonstrando o retorno sobre o investimento que os graduados da CEIBS obtêm. A posição de experiência de trabalho do programa saltou quatro posições, refletindo a profundidade da experiência no setor e a perspicácia da gestão sênior que os alunos do Global EMBA trazem para a sala de aula. Além disso, nosso corpo docente de classe mundial ajudou a CEIBS a subir oito posições na classificação de pesquisa do Financial Times, um sinal de sua crescente influência.

"À medida que o mundo busca cada vez mais o mercado chinês por inovações e práticas de negócios novas, o corpo docente da CEIBS está desempenhando um papel de liderança na criação e disseminação de conhecimentos de ponta por meio de áreas de pesquisa exclusivas e mais de cem casos de negócios com foco na China publicados a cada ano", disse Ding Yuan, vice-presidente e reitor da CEIBS. "Também oferecemos a nossos alunos a oportunidade de entender em um nível mais profundo a posição em evolução da China nos negócios globais, informada diretamente pelo que está acontecendo aqui e agora. À medida que a China continuar a moldar as tendências de negócios internacionais, nosso papel crescerá ainda mais em importância."

O programa Global EMBA conta com um corpo discente altamente internacional, bem como uma proporção de 40% de mulheres (a mais alta entre todos os 30 principais programas do Financial Times). Também reúne executivos de uma ampla gama de cargos, setores e organizações, criando um ambiente adequado para aqueles que desejam expandir seus horizontes. Com um forte foco no desenvolvimento de habilidades de liderança, o programa desafia os participantes com diversos exercícios imersivos e baseados em vivências para possibilitar a transformação pessoal e profissional.

"A incerteza e a volatilidade da economia global atual exigem que os executivos de todos os setores sejam adaptáveis e tenham a mente aberta. Ao mesmo tempo, o mundo precisa de líderes empresariais empáticos e responsáveis que tenham o desejo de criar um impacto positivo duradouro, não só em suas próprias empresas, mas também na sociedade mais ampla", disse Bala Ramasamya, reitor-assistente da CEIBS e diretor da Global EMBA. "O programa Global EMBA desenvolve líderes globais que pensam consistentemente além das necessidades de curto prazo de suas empresas e encontram instintivamente soluções e estratégias de longo prazo viáveis e sustentáveis."

O programa Global EMBA conseguiu uma pontuação de satisfação geral de 9,3 (de 10) na classificação deste ano do Financial Times, uma forte indicação do compromisso da CEIBS de oferecer a experiência mais envolvente, relevante, valiosa e agradável possível a todos os alunos.

A escola receberá uma nova coorte de Global EMBA em 6 de novembro de 2021. Com quase cem participantes inscritos, será um dos grupos mais diversificados, academicamente proficientes e com maior experiência profissional na história do programa.

Sobre a CEIBS

A China Europe International Business School (CEIBS) foi cofundada pelo governo chinês e pela União Europeia (UE), em 1994, com a Universidade de Xangai Jiao Tong e a EFMD atuando como suas parceiras executivas. Ela possui campi em Xangai, Beijing, Shenzhen; Accra, em Gana; e Zurique, na Suíça.

Como a única escola de negócios da China a se originar da colaboração em nível governamental, a CEIBS está comprometida em formar líderes responsáveis versados em "profundidade da China, amplitude global", alinhados com seu lema de "consciência, inovação e excelência". Ela oferece MBA, MBA em Finanças, MBA executivo, Global EMBA, EMBA em Hospitalidade, DBA (Suíça) e programas de educação executiva.

Mais de 80 membros docentes em tempo integral provenientes de quase uma dúzia de países e regiões do mundo contribuem com uma vasta experiência de ensino, pesquisa e prática de negócios. Até o momento, a CEIBS tem mais de 26 mil ex-alunos de mais de 90 países do mundo todo e oferece uma ampla gama de programas de gestão para mais de 200 mil executivos. Saiba mais aqui.

