CEIBS zum zweiten Mal in Folge auf Platz 2 im EMBA-Ranking der Financial Times

SHANGHAI, 19. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Der Status der CEIBS als Business School von Weltrang wurde diese Woche unterstrichen, als ihr Global EMBA-Programm im EMBA-Ranking 2021 der Financial Times erneut den zweiten Platz belegte. Dies ist das zweite Jahr in Folge, in dem die CEIBS auf Platz 2 steht, und das vierte Jahr in Folge, in dem sie unter den ersten fünf ist. Die jüngste Veröffentlichung macht den Global EMBA der CEIBS auch zum bestbewerteten Programm einer einzelnen Hochschule in Asien. Das Vollzeit-MBA-Programm der Schule wurde von der Wirtschaftszeitung im Februar dieses Jahres auf Platz 7 in der Welt und auf Platz 1 in Asien eingestuft.