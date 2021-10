« Au cours des 27 dernières années, la CEIBS a adhéré à un esprit de 'Conscience, Innovation et Excellence' pour émerger comme une école de commerce de premier plan en Asie et dans le monde. Ce dernier classement confirme la place de l'école dans le peloton de tête de l'enseignement du management au niveau mondial et constituera une étape importante de notre développement au cours des cinq prochaines années » a déclaré Wang Hong, président de la CEIBS. « Malgré la pandémie mondiale, l'économie chinoise a poursuivi sa croissance, démontrant ainsi sa résilience et son potentiel uniques. En phase avec le développement du pays, la CEIBS continuera à être un pont reliant la Chine à l'Europe et au monde, ainsi qu'une plateforme de formation des meilleurs chefs d'entreprise internationaux. »

Le classement du FT est largement considéré comme le plus complet et le plus influent de son genre dans le monde. Il se fonde sur des enquêtes menées auprès des écoles et de leurs anciens élèves, portant sur des facteurs tels que la progression de la carrière, le corps enseignant et la diversité, la recherche et la responsabilité sociale des entreprises (RSE).

« L'annonce d'aujourd'hui témoigne non seulement de la force de notre faculté et du programme Global EMBA, mais aussi du soutien continu que nous avons reçu de nos étudiants et de la communauté des anciens. Nos réalisations en tant qu'école de commerce sont quelque chose que nous pouvons tous partager et célébrer », déclare Dipak Jain, président (européen) de la CEIBS. « Le succès et la générosité de nos étudiants et de nos anciens élèves continuent d'être un point de fierté pour l'école. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour responsabiliser pleinement nos anciens élèves et travailler ensemble pour amener la CEIBS vers des sommets encore plus élevés. »

Les points forts du Global EMBA se reflètent dans de nombreuses mesures individuelles du classement. En termes de salaire moyen aujourd'hui, le programme se classe à nouveau au deuxième rang mondial, ce qui démontre le retour sur investissement dont bénéficient les diplômés de la CEIBS. Le classement de l'expérience professionnelle du programme a fait un bond de quatre places, reflétant la profondeur de l'expérience industrielle et la perspicacité des cadres supérieurs que les étudiants du Global EMBA apportent en classe. Parallèlement, nos professeurs de classe mondiale ont permis à la CEIBS de gagner huit places dans le classement de la recherche du FT, signe de leur influence croissante.

« Alors que le monde se tourne de plus en plus vers le marché chinois pour y trouver de nouvelles innovations et pratiques commerciales, les professeurs de la CEIBS jouent un rôle de premier plan dans la création et la diffusion de connaissances de pointe par le biais de domaines de recherche spécifiques et de plus de 100 études de cas axées sur la Chine publiées chaque année », déclare Ding Yuan, vice-président et doyen de la CEIBS. « Nous offrons également à nos étudiants la possibilité de comprendre l'évolution de la place de la Chine dans le commerce mondial à un niveau plus profond, directement informé par ce qui se passe ici et maintenant. Comme la Chine continue de façonner les tendances commerciales internationales, notre rôle va encore gagner en importance. »

Le programme Global EMBA s'enorgueillit d'un corps étudiant très international, ainsi que d'un taux de féminisation de 40 % (le plus élevé parmi les 30 premiers programmes classés par le FT). Il réunit également des cadres issus d'un large éventail de fonctions, de secteurs et d'organisations afin de créer un environnement adapté à ceux qui cherchent à élargir leurs horizons. En mettant l'accent sur le développement des compétences en matière de leadership, le programme met les participants au défi par le biais d'une série d'exercices immersifs et expérientiels, afin de permettre une transformation personnelle et professionnelle.

« L'incertitude et la volatilité de l'économie mondiale actuelle obligent les cadres de tous les secteurs à faire preuve de souplesse et d'ouverture d'esprit. Dans le même temps, le monde a besoin de chefs d'entreprise empathiques et responsables qui ont le désir de créer un impact positif durable, non seulement sur leurs propres organisations, mais aussi sur la société dans son ensemble », déclare Bala Ramasamy, doyen associé de la CEIBS et directeur du Global EMBA. « Le programme Global EMBA forme des leaders mondiaux qui pensent constamment au-delà des besoins à court terme de leurs organisations et qui recherchent instinctivement des solutions et des stratégies viables et durables à long terme. »

Le programme Global EMBA a obtenu une note de satisfaction globale de 9,3 (sur 10) dans le classement FT de cette année, ce qui témoigne de l'engagement de la CEIBS à offrir à chaque étudiant l'expérience la plus intéressante, pertinente, précieuse et agréable possible.

L'école accueillera une nouvelle cohorte Global EMBA le 6 novembre 2021. Avec près de 100 participants inscrits, ce sera l'un des groupes les plus diversifiés, les plus compétents sur le plan académique et les plus expérimentés sur le plan professionnel de l'histoire du programme.

À propos du CEIBS

La China Europe International Business School (CEIBS) a été cofondée par le gouvernement chinois et l'Union européenne (UE) en 1994, l'université Jiao Tong de Shanghai et l'EFMD étant ses partenaires exécutifs. Il a des campus à Shanghai, Beijing, Shenzhen, Accra au Ghana et Zurich en Suisse.

En tant que seule école de commerce chinoise issue d'une collaboration au niveau gouvernemental, la CEIBS s'est engagée à former des dirigeants responsables connaissant « la profondeur de la Chine et l'étendue du monde », conformément à sa devise « Conscience, innovation et excellence. » Elle propose des programmes MBA, MBA Finance, EMBA, Global EMBA, Hospitality EMBA, DBA (Suisse) et Executive Education.

Plus de 80 membres du corps enseignant à temps plein, originaires d'une douzaine de pays et de régions du monde entier, apportent une riche expérience de l'enseignement, de la recherche et de la pratique des affaires. À ce jour, la CEIBS compte plus de 26 000 anciens élèves originaires de plus de 90 pays du monde entier et a proposé un large éventail de programmes de gestion à plus de 200 000 cadres. Pour plus d'informations, cliquez ici .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1662324/image_1.jpg

Related Links

www.ceibs.edu



SOURCE China Europe International Business School (CEIBS)