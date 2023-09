CELEBRANDO 15 ANOS DE EXCELÊNCIA GASTRONÔMICA: THE RITZ-CARLTON, GRAND CAYMAN REVELA ESPETACULAR LISTA DE EVENTOS PARA EDIÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO CAYMAN COOKOUT

Viva grandes momentos com o pacote do The Ritz-Carlton, Grand Cayman oferecido exclusivamente para o evento

GRAND CAYMAN, Cayman Islands, 29 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- The Ritz-Carlton, Grand Cayman acaba de anunciar a aguardada lista de eventos da 15ª edição do Cayman Cookout. Tendo como anfitrião o chef Eric Ripert, o extraordinário festival gastronômico promete experiências inesquecíveis sobre o belíssimo pano de fundo de Grand Cayman.

A edição de 2024 acontecerá entre os dias 9 e 15 de janeiro e, em celebração ao seu 15º aniversário, contará com uma série superexclusiva de eventos e um elenco estelar de talentos do meio, incluindo os chefs José Andrés, Emeril Lagasse, Andrew Zimmern, Kristen Kish, Kwame Onwuachi, Angie Mar, Enrique Olvera, James Kent e Aldo Sohm, além do mixologista Charles Joly. O festival contará com experiências incríveis, entre elas:

Taming the Lionfish with Chef José Andrés ("Domando o peixe-leão com o chef José Andrés "): o chef José Andrés guia seus convidados em uma expedição emocionante, que vai mergulhar nas águas caribenhas com uma missão: controlar o invasivo peixe-leão. O evento oferece uma aventura inspiradora, com um toque do estilo inconfundível do Chef José Andrés.

"): o chef José Andrés guia seus convidados em uma expedição emocionante, que vai mergulhar nas águas caribenhas com uma missão: controlar o invasivo peixe-leão. O evento oferece uma aventura inspiradora, com um toque do estilo inconfundível do Chef José Andrés. License to Thrill: A Culinary Journey to GoldenEye with Chef Eric Ripert and Craggy Range ("Permissão para encantar: uma jornada culinária ao GoldenEye com o chef Eric Ripert e a Craggy Range"): entusiastas da gastronomia fazem um tour em um jatinho privado com o chef Eric Ripert até o resort GoldenEye, na Jamaica . Eles sobrevoarão belas paisagens caribenhas para depois explorar o refúgio que inspirou o filme de James Bond "007 – Permissão para Matar". Na chegada ao destino, os participantes serão recepcionados por um almoço preparado com ingredientes locais, harmonizado com vinhos da Craggy Range.

entusiastas da gastronomia fazem um tour em um jatinho privado com o chef até o resort GoldenEye, na . Eles sobrevoarão belas paisagens caribenhas para depois explorar o refúgio que inspirou o filme de "007 – Permissão para Matar". Na chegada ao destino, os participantes serão recepcionados por um almoço preparado com ingredientes locais, harmonizado com vinhos da Craggy Range. A Sparkling Pickleball Soirée presented by Whispering Angel ("Um espumante jogo de pickleball apresentado pelo Whispering Angel") : nessa experiência exclusiva, o Whispering Angel Rosé oferece uma fusão fascinante de esporte e prazer. Os hóspedes vão ter a chance de jogar partidas de pickleball no The Courts Tennis Center em um espaço competitivo e, ao mesmo tempo, sociável e acolhedor.

: nessa experiência exclusiva, o Whispering Angel Rosé oferece uma fusão fascinante de esporte e prazer. Os hóspedes vão ter a chance de jogar partidas de pickleball no The Courts Tennis Center em um espaço competitivo e, ao mesmo tempo, sociável e acolhedor. Flavor & Flair: A Glimpse of Les Trois Chevaux with Chef Angie Mar ("Charme e sabor: um vislumbre de Les Trois Chevaux com a chef Angie Mar ") : a chef Angie Mar combina sua paixão pela culinária francesa com sua herança chinesa para apresentar um almoço único e excepcional no Cayman Cookout 2024, dando aos convidados uma amostra do seu renomado restaurante em Nova York , Le Trois Chevaux.

: a chef combina sua paixão pela culinária francesa com sua herança chinesa para apresentar um almoço único e excepcional no Cayman Cookout 2024, dando aos convidados uma amostra do seu renomado restaurante em , Le Trois Chevaux. Mastering Cabernet Sauvignon: A Vintage Experience from Howell Mountain, Napa Valley ("Conheça o Cabernet Sauvignon: uma experiência vintage na Howell Mountain, no vale de Napa "): esta degustação imersiva oferece uma exploração profunda dos vinhedos e técnicas que produzem vinhos de classe mundial.

esta degustação imersiva oferece uma exploração profunda dos vinhedos e técnicas que produzem vinhos de classe mundial. Treasures of Truffle: Unearthing the Flavors of the Sea with Chef Thomas Seifried and Sabatino ("Tesouros trufados: revelando os sabores do mar com o chef Thomas Seifried e a Sabatino Tartufi ") : Thomas Seifried , o visionário chef do restaurante Blue by Eric Ripert , reimagina seus pratos mais famosos para servir um menu repleto de opções preparadas com ingredientes da renomada fornecedora global de trufas Sabatino Tartufi .

: , o visionário chef do restaurante Blue by , reimagina seus pratos mais famosos para servir um menu repleto de opções preparadas com ingredientes da renomada fornecedora global de trufas . Sizzling Storytelling: Paella Demo with Chef José Andrés ("Uma narrativa quente: demonstração de paella com o chef José Andrés") : uma mistura encantadora de paellas e boas histórias, além de uma surpresa emocionante. Essa é a descrição de um dos eventos mais aguardados do Cayman Cookout. O chef Andrés revela toda a arte da preparação de sua paella, temperada com essência e histórias da sua Espanha natal.

: uma mistura encantadora de paellas e boas histórias, além de uma surpresa emocionante. Essa é a descrição de um dos eventos mais aguardados do Cayman Cookout. O chef Andrés revela toda a arte da preparação de sua paella, temperada com essência e histórias da sua Espanha natal. A Culinary Journey Through Mexican Heritage by Chef Enrique Olvera ("Uma jornada gastronômica pelo México com o chef Enrique Olvera "): aclamado por seu restaurante Pujol, presente na lista World's 50 Best Restaurants, o chef Olvera celebra a tradição da gastronomia mexicana em pratos cuidadosamente preparados e apresentados que prometem uma experiência inesquecível com a essência do país.

aclamado por seu restaurante Pujol, presente na lista World's 50 Best Restaurants, o chef Olvera celebra a tradição da gastronomia mexicana em pratos cuidadosamente preparados e apresentados que prometem uma experiência inesquecível com a essência do país. Oregon v. Burgundy by Lingua Franca : a Lingua Franca convida os hóspedes a conhecer a história e os sabores por trás de uma das vinícolas mais renomadas do mundo. Inspirado na extraordinária área vitícola de Eola-Amity Hills, no vale de Willamette, seu nome faz referência a uma linguagem universal, que serviria de ponto comum para conectar pessoas de diferentes origens.

: a Lingua Franca convida os hóspedes a conhecer a história e os sabores por trás de uma das vinícolas mais renomadas do mundo. Inspirado na extraordinária área vitícola de Eola-Amity Hills, no vale de Willamette, seu nome faz referência a uma linguagem universal, que serviria de ponto comum para conectar pessoas de diferentes origens. Sommelier Standoff presented by Jacques Scott ("Duelo de sommeliers apresentado por Jacques Scott ") : um duelo exclusivo entre os maiores especialistas de vinho do mundo onde os convidados serão os juízes. O duelo contará com a participarão dos sommeliers Aldo Sohm , do Le Bernadin , e Monica Dubar , do The Ritz-Carlton, Grand Cayman e os vinhos serão harmonizados com um jantar em vários tempos.

: um duelo exclusivo entre os maiores especialistas de vinho do mundo onde os convidados serão os juízes. O duelo contará com a participarão dos sommeliers , do , e , do The Ritz-Carlton, e os vinhos serão harmonizados com um jantar em vários tempos. Kristen Kish Cooking: A Culinary Demo with Chef Kristen Kish ("A culinária de Kristen Kish : uma demonstração com a chef"): Kristen Kish , vencedora da 10ª edição do programa Top Chef (EUA), apresenta uma deliciosa demonstração culinária com contos e criações influenciadas por tradições francesas e italianas, assim como pelas memórias da infância dela no Centro-Oeste americano.

, vencedora da 10ª edição do programa Top Chef (EUA), apresenta uma deliciosa demonstração culinária com contos e criações influenciadas por tradições francesas e italianas, assim como pelas memórias da infância dela no Centro-Oeste americano. Hendricks & Croquet : uma deliciosa tarde de lazer e esportes, regada a gin Hendricks e partidas de croquete. O gin da Hendricks, enriquecido com detalhes botânicos encantadores, serve de combustível para as estratégias dos próximos movimentos do jogo em um ambiente de sofisticação e camaradagem.

: uma deliciosa tarde de lazer e esportes, regada a gin Hendricks e partidas de croquete. O gin da Hendricks, enriquecido com detalhes botânicos encantadores, serve de combustível para as estratégias dos próximos movimentos do jogo em um ambiente de sofisticação e camaradagem. Sweet Creations with Master Pastry Chef Antonio Bachour ("Doces criações com o chef Antonio Bachour "): o domingo começa com uma experiência guiada pelo globalmente aclamado chef Antonio Bachour , mestre das sobremesas.

o domingo começa com uma experiência guiada pelo globalmente aclamado chef , mestre das sobremesas. Ripert and Petanque ("Ripert e Petanca"): o Chef Eric Ripert e seus amigos participam de um emocionante jogo de petanca. Os hóspedes podem se aventurar no jogo repleto de energia enquanto degustam aperitivos e um bom vinho rosé.

o Chef e seus amigos participam de um emocionante jogo de petanca. Os hóspedes podem se aventurar no jogo repleto de energia enquanto degustam aperitivos e um bom vinho rosé. Crystal Anniversary Gala Dinner (Jantar de gala): os principais talentos do Cayman Cookout, uma reunião sem igual de grandes nomes da gastronomia, apresentam uma experiência em vários tempos nas instalações do Blue by Eric Ripert . O jantar se dá como uma jornada gastronômica cuidadosamente organizada para transcender qualquer experiência do tipo e conta com pratos preparados pelos chefs Kristen Kish , Thomas Seifried e Enrique Olvera , entre outros.

Além desses incríveis eventos, acontecerão também demonstrações culinárias, degustações de vinhos e destilados raros, festas na piscina e atividades realizadas em edições anteriores, como Barefoot BBQ ("Churrasco de Pés Descalços") e o Rum & Robusto. O Jantar da Grande Final ocorrerá no Blue by Eric Ripert e será uma jornada gastronômica extraordinária. Os principais nomes do evento servirão pratos com técnica impecável, apresentação artística, combinações e sabores ousados e harmonizações com vinhos. Será uma experiência destinada a encantar e maravilhar.

"É com muita alegria que anunciamos a série de eventos da 15ª edição do Cayman Cookout", diz Marc Langevin, gerente geral do The Ritz-Carlton, Grand Cayman. Ele continua: "O festival reúne nomes da gastronomia mundial e o resort serve de palco para eles demonstrarem seus enormes talentos. A celebração deste ano promete proporcionar experiências e sabores inesquecíveis".

Para deixar a celebração ainda melhor, The Ritz-Carlton, Grand Cayman está oferecendo um pacote exclusivo para os hóspedes viverem plenamente a experiência do Cayman Cookout. Ele inclui cinco dias de estadia, com diárias a partir de US$ 2.899, além de bufê de café da manhã para duas pessoas no restaurante Seven e acesso aos principais eventos do festival, como o Discover Cayman.

Para aqueles em busca de experiências personalizadas e que desejarem montar seu próprio itinerário gastronômico, ingressos avulsos para os eventos estarão disponíveis a partir de 15 de outubro próximo.

"Lançamos um pacote especial para convidar os hóspedes a celebrar o 15º aniversário do Cayman Cookout", diz Marc Langevin. Ele complementa: "Viva experiências gastronômicas de nível mundial, tendo como cenário a exuberante beleza de Grand Cayman. Com sessões especiais com chefs extraordinários e um encontro inspirado no Studio54, as atividades desta edição prometem ser realmente inesquecíveis".

Os ingressos para o Cayman Cookout 2024 estarão disponíveis no site do festival. Para mais informações e reservas, acesse https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/caribbean/grand-cayman.

