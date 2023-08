Célébration du 15e anniversaire de TVCMALL et conférence des partenaires stratégiques : Ensemble, nous prospérons

SHENZHEN, Chine, 4 août 2023 /PRNewswire/ -- TVCMALL , une importante plateforme de vente en gros d' accessoires de téléphonie mobile , a célébré son 15e anniversaire le 20 juillet 2023. En cette grande occasion, la société a organisé la célébration du 15e anniversaire de TVCMALL et la conférence des partenaires stratégiques dans une luxueuse salle de réception d'hôtel à Shenzhen. Plus de 90 partenaires collaborateurs, notamment des fournisseurs, des propriétaires de marques, des partenaires logistiques et d'autres intervenants clés, ont honoré l'événement de leur présence.

L'événement a débuté avec beaucoup d'enthousiasme lorsque l'éminent directeur général, Leo, a prononcé un discours inspirant, partageant sa vision pour l'avenir de TVCMALL et articulant les objectifs stratégiques de l'entreprise pour les années à venir. Ses remarques judicieuses ont donné le ton de la conférence et ont suscité l'emballement des participants. Ensuite, l'éminente co-fondatrice et vice-présidente, Rita, a fait une éloquente présentation autour du thème « Bâtir un écosystème de collaboration de chaîne d'approvisionnement global gagnant-gagnant ». L'expertise et les perspectives stratégiques de Rita ont mis en lumière l'importance d'encourager des partenariats mutuellement bénéfiques et de stimuler l'innovation dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

L'un des points forts de l'événement a été la prestigieuse cérémonie de remise des prix, au cours de laquelle TVCMALL a exprimé sa plus sincère gratitude à ses fournisseurs partenaires de confiance. Leur soutien et leur dévouement indéfectibles ont contribué au succès collectif. Chaque prix remis témoigne de leur engagement envers l'excellence et de leur importante contribution à la croissance de l'entreprise.

Encourageant une communication plus approfondie avec les partenaires, le directeur général Leo et trois représentants ont été ravis de participer à une table ronde stimulante axée sur le thème « Envisager l'avenir, collaborer pour réussir : Explorer les stratégies pour naviguer dans le paysage industriel émergent ». Les débats instructifs ont profondément fait écho auprès des participants, laissant une impression indélébile qui continue d'inspirer le progrès collectif.

La photo de groupe a été l'occasion de partager de précieux moments avec les partenaires et a symbolisé l'unité et les succès collectifs. La conférence a donné lieu à un échange d'idées ouvert, à un partage authentique de success-stories et à la consolidation des liens professionnels, reflétant les valeurs de compassion, d'engagement, d'utilité et de fiabilité de TVCMALL.

Avec 15 ans de dévouement indéfectible, TVCMALL est devenue une éminente plateforme de vente en gros d'accessoires de téléphonie mobile, fière de proposer un vaste éventail de plus de 600 000 produits répartis dans plus de 20 gammes telles que l' électronique 3C , domicile & jardin , etc. L'étroit partenariat avec des partenaires stratégiques permet à l'entreprise de proposer plus de 6 000 nouveaux produits chaque semaine tout en offrant des services inégalés de personnalisation, d'approvisionnement et de drop shipping. L'entreprise prospère est rassemblée autour d'un objectif unique : améliorer l'expérience client à des niveaux inédits. (Consultez le site web pour en savoir plus : www.tvcmall.com)

TVCMALL remercie sincèrement tous les amis qui ont exprimé leur intérêt et soutenu l'entreprise. Leur soutien et leur confiance indéfectibles ont contribué à la croissance et au succès continus de TVCMALL. La société est honorée d'avancer main dans la main avec chacun d'entre eux, forgeant un partenariat plus fort et ouvrant la voie à un avenir prospère. À l'avenir, TVCMALL demeure déterminée à fournir des produits et des services hors pair. Ensemble, nous atteindrons des sommets encore plus élevés à l'occasion de nos futures collaborations.

