CELEBRATION KEY CELEBRA SU PRIMER ANIVERSARIO CON EL HITO DE 2.4 MILLONES DE PASAJEROS

El destino exclusivo de Carnival Cruise Line celebra un año de creación de experiencias memorables para los huéspedes y de impacto perdurable en Gran Bahama

MIAMI, 22 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El domingo 19 de julio de 2026, Celebration Key, el destino exclusivo de Carnival Cruise Line en Gran Bahama, celebró su primer aniversario con el hito de 2.4 millones de pasajeros transportados desde su inauguración el 19 de julio de 2025. El destino, pensado para ensalzar la belleza natural de Gran Bahama y la cultura de Las Bahamas, ofrece a los huéspedes la oportunidad de conectar con la atmósfera única de la isla mientras disfrutan del entretenido y emblemático Carnaval que le otorga popularidad. Este hito marca un año inaugural pleno de éxitos que se caracterizó por experiencias inolvidables para los huéspedes, asociaciones comunitarias importantes y oportunidades económicas para Gran Bahama.

En solo un año de actividad, Celebration Key ha ofrecido a sus huéspedes experiencias sorprendentes y recuerdos de inmersión cultural a lo largo de todas sus costas:

Más de 500,000 amantes de la aventura se deslizaron por los famosos toboganes acuáticos del destino.





se deslizaron por los famosos toboganes acuáticos del destino. Más de 400,000 delicias dulces sirvió Mini Donut King, un popular camión de comidas de propiedad de un bahameño.





sirvió Mini Donut King, un popular camión de comidas de propiedad de un bahameño. Más de 100,000 piñas coladas refrescaron a los huéspedes en toda la isla.





refrescaron a los huéspedes en toda la isla. Cientos de animados desfiles Junkanoo ofrecieron alegría, entusiasmo y música de Las Bahamas a los turistas en todas partes.

Además, Celebration Key conmemoró un hito histórico, pues se convirtió en el primer destino de cruceros en obtener la Certificación Sensory Inclusive mediante la asociación con KultureCity, lo que ratifica el compromiso de Carnival de brindar experiencias acogedoras y accesibles a todos los huéspedes.

"En Celebration Key, hemos creado algo muy especial", señaló Christine Duffy, presidenta de Carnival Cruise Line. "Nuestro objetivo es generar recuerdos imborrables para nuestros huéspedes y, durante este primer año, eso es justo lo que hemos hecho para más de 2 millones de personas que visitaron este destino. Nos enorgullece formar parte de esos momentos mientras contribuimos con beneficios reales y perdurables a la comunidad local. En el futuro, esperamos mantener este impulso en la creación de nuevas experiencias para nuestros huéspedes y seguir profundizando nuestro compromiso con Gran Bahama y su gente".

Más allá de la experiencia para los huéspedes, Celebration Key ha generado oportunidades económicas importantes para Gran Bahama. El destino garantiza aproximadamente 1,000 empleos locales durante todo el año y sigue priorizando asociaciones con emprendedores y negocios bahameños. Actualmente, más del 80 por ciento de los operadores de alimentos y minoristas de Celebration Key son de propiedad local, entre los que se incluyen Bahama Mama Seafood Pit, Flipping Fritters y Mini Donut King.

Celebramos este hito del destino con una jornada de festividades especiales para los huéspedes que incluyó una visita a bordo del Carnival Conquest y el Carnival Freedom. Desde una representación Junkanoo especial inspirada en el aniversario hasta búsquedas del tesoro interactivas y un pastel de cumpleaños gigante para la ocasión que da la bienvenida a los huéspedes en la entrada, las festividades reflejaron el dinamismo, la diversión y el espíritu bahameño que definieron el primer año de Celebration Key.

El aniversario además coincide con la expansión que está realizando Carnival Corporation de su estrategia de reducción de residuos alimenticios Less Left Over a Las Bahamas, donde los navíos Carnival Freedom y Carnival Conquest de Carnival Cruise Line efectuaron la primera donación de alimentos excedentes del programa en el país con el envío de comidas preparadas sin servir a organizaciones de la comunidad local en Gran Bahama.

Para conocer más detalles sobre Carnival Cruise Line y reservar sus vacaciones en un crucero, llame al 1-800-CARNIVAL, visite carnival.como contacte a la agencia de viajes o sitio web de viajes de su preferencia.

ACERCA DE CARNIVAL CRUISE LINE

Carnival Cruise Line, parte de Carnival Corporation (NYSE: CCL), la empresa de cruceros más grande del mundo, con una cartera de líneas de cruceros que operan en más de 800 puertos y destinos en todo el planeta, se enorgullece de ser conocida como la Línea de Cruceros de Estados Unidos, así como de transportar a más estadounidenses y prestar servicio en más puertos de origen estadounidenses que ninguna otra. Carnival transporta a más de seis millones de pasajeros al año y, en 2023, fue la primera empresa de cruceros en superar los 100 millones de pasajeros en total. Al operar desde 13 puertos estadounidenses y dos australianos, así como desde Europa en temporadas, Carnival recibe a más de 95,000 pasajeros en sus navíos todos los días del año y emplea a más de 50,000 personas de 120 nacionalidades.

Desde su fundación en 1972, Carnival no ha dejado de revolucionar el sector de los cruceros y ha popularizado las vacaciones en crucero como una opción de viaje asequible y divertida. La flota de 29 navíos de Carnival refleja un emocionante período de crecimiento que continúa con la incorporación de cinco navíos hasta 2033: un cuarto y quinto navío de la clase Excel previstos para 2027 y 2028, respectivamente; seguidos de otros tres nuevos navíos de una nueva clase innovadora actualmente en desarrollo. La novedad más reciente de Carnival para sus pasajeros es su nuevo y exclusivo destino, Celebration Key en Gran Bahama, que se estrenó en 2025 para sumarse a la "colección Paradise" de la empresa, una selección de joyas del Caribe.

FUENTE Carnival Cruise Line