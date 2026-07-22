CELEBRATION KEY 慶祝首個週年紀念，喜迎 240 萬人次到訪

逾 50 萬名追求刺激的遊客 在度假區的招牌水上滑梯疾速滑下。





在度假區的招牌水上滑梯疾速滑下。 超過 40 萬份甜蜜小點 ，由巴哈馬人氣美食車 Mini Donut King 溫馨呈獻。





，由巴哈馬人氣美食車 Mini Donut King 溫馨呈獻。 逾 10 萬杯透心涼的椰林飄香 (Piña Coladas) ，為島上賓客帶來陣陣清爽愉悅。





，為島上賓客帶來陣陣清爽愉悅。 數百場熱鬧的賈卡努 (Junkanoo) 巡遊，將巴哈馬的澎湃活力及音樂直接向旅客放送。

Celebration Key 更寫下歷史新頁，與 KultureCity 攜手，成為全球首個榮獲感官包容認證 (Sensory Inclusive Certification) 的郵輪勝地，再次體現 Carnival 對所有賓客提供溫馨共融體驗的堅定信念。

Carnival Cruise Line 總裁 Christine Duffy 說：「我們在 Celebration Key 創造出別樹一格的體驗。 我們矢志為賓客編織難忘回憶，而這片勝地在首年光景，已為逾 200 萬人成就了這份美好。 我們很榮幸能見證這些動人時刻，同時也為當地社區留下真摯而恒久的印記。 展望未來，我們期待乘勢而上，為賓客開創新猷，並深化對大巴哈馬島及當地民眾的堅定承諾。」

Celebration Key 不僅豐富賓客體驗，更為大巴哈馬島傾注重要的經濟機遇。 此勝地提供約 1,000 個全年當地職位，並始終優先與巴哈馬企業家及商界締結夥伴情誼。 如今，Celebration Key 超過八成餐飲零售店舖皆由當地人主理，包括 Bahama Mama Seafood Pit、Flipping Fritters 及 Mini Donut King。

為慶祝這個里程碑，此勝地特別為乘坐 Carnival Conquest (征服號) 及 Carnival Freedom (自由號) 到訪的賓客，呈獻一整日繽紛慶典。 慶祝活動豐富多元，包括別開生面的生日主題賈卡努表演、互動尋寶遊戲，以及在入口處展示的巨型生日蛋糕，以迎接賓客並紀念這個日子，充分展現出 Celebration Key 首年標誌性的澎湃活力、無盡歡欣及巴哈馬風情。

此週年盛典亦適逢 Carnival Corporation 將其「Less Left Over」惜食減廢策略拓展至巴哈馬，Carnival Cruise Line 旗下的 Carnival Freedom 及 Carnival Conquest 郵輪，在當地完成該計劃首次剩食捐贈，將已烹調但未上桌的餐點，轉贈大巴哈馬島的社區組織。

如要了解更多 Carnival Cruise Line 的詳情或預訂郵輪假期，可致電 1-800-CARNIVAL，瀏覽 carnival.com 網站，或聯絡您首選的旅遊顧問或網上旅遊平台。

關於 CARNIVAL CRUISE LINE

Carnival Cruise Line 為 Carnival Corporation (NYSE: CCL) 旗下機構，該集團是全球最具規模的郵輪公司，旗下船隊航線遍佈全球逾 800 個港口及目的地。此外，Carnival Cruise Line 更以「美國郵輪公司」的美譽為傲，為載運最多美國乘客和服務最多美國母港而深感自豪。 Carnival 每年接載逾 600 萬名賓客，更在 2023 年成為業界首間累積載客量超過 1 億人次的郵輪公司。 Carnival 以 13 個美國母港及 2 個澳洲母港為據點，同時於歐洲季節性營運，全年每天船上接待逾 95,000 名賓客，並聘用超過 50,000 名來自 120 個不同國籍的團隊成員。

自 1972 年成立以來，Carnival 不斷革新郵輪業界，並將郵輪假期推廣為經濟實惠且樂趣無窮的旅遊方式。 Carnival 船隊現時擁有 29 艘郵輪，正處於令人振奮的增長階段，並將於 2033 年前陸續增添 5 艘新船：第四及第五艘 Excel 級郵輪分別計劃於 2027 及 2028 年投入服務；隨後再有 3 艘來自全新研發的創新級別郵輪。 Carnival 最新的賓客服務是其全新建造的專屬目的地——位於大巴哈馬島的 Celebration Key，已於 2025 年首度亮相，並納入公司的樂園號 (Paradise) 加勒比海瑰寶系列中。

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