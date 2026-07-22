Celebration Key迎来开业一周年，已接待240万宾客

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Carnival Cruise Line

Jul 22, 2026, 08:33 ET

Carnival Cruise Line旗下专属度假目的地大巴哈马岛庆祝开业一周年，宾客体验与影响力双丰收

迈阿密2026年7月22日 /美通社/ -- 位于大巴哈马岛的Carnival Cruise Line专属度假目的地Celebration Key于2026年7月19日（周日）迎来开业一周年。自2025年7月19日开放以来，已接待240万宾客。 该目的地以展现大巴哈马岛的自然美景与巴哈马文化为特色，让宾客在领略岛屿独特魅力的同时，尽享Carnival一贯闻名的欢乐体验。 这一里程碑标志着首年运营的成功，这一年的经营，为宾客留下了难忘的回忆，与当地社区建立了意义深远的合作关系，并为大巴哈马岛带来了经济机遇。

运营仅一年，Celebration Key便在其海岸之上为宾客带来了无与伦比的体验，并留下了沉浸式文化体验的美好回忆：

  • 超过50万名寻求刺激的游客体验了该目的地标志性的水上滑道。

  • 备受欢迎的巴哈马本地美食餐车Mini Donut King售出了超过40万份甜点

  • 宾客们在岛上共享用了超过10万杯清爽的Piña Colada鸡尾酒

  • 数百场充满活力的Junkanoo狂欢游行，将巴哈马的热情音乐与文化直接传递给游客。

Celebration Key还实现了一项历史性里程碑——通过与KultureCity展开合作，这里成为全球首个获得感官包容认证（ Sensory Inclusive Certification）的邮轮目的地，进一步彰显了Carnival为所有宾客提供友好、无障碍体验的承诺。

“我们在Celebration Key打造了一些特别的东西，”Carnival Cruise Line总裁Christine Duffy表示， “我们的目标是为宾客创造难忘的回忆，而开业第一年，这里就已经为超过200万人实现了这个目标。 我们很自豪能参与打造这些美好时刻，同时也为当地社区带来真正持久的影响。 展望未来，我们期待继续乘势而上，为宾客创造全新体验，并深化我们对大巴哈马岛及当地居民的承诺。”

除了宾客体验，Celebration Key还为大巴哈马岛带来了实实在在的经济机遇。 该目的地全年提供约1,000个本地就业岗位，并持续优先与巴哈马企业家和企业建立合作关系。 如今，Celebration Key超过80%的餐饮和零售运营商为本地经营，其中包括Bahama Mama Seafood Pit、Flipping Fritters和Mini Donut King。

该目的地的里程碑庆典活动，在Carnival Conquest和Carnival Freedom号上的宾客登岛期间举行，全天安排了多种特别庆祝活动。 从以生日为灵感的Junkanoo特别表演，到互动寻宝活动，再到入口处用于迎接宾客并纪念这一时刻的巨型生日蛋糕，整个庆典充分展现了定义Celebration Key首年的活力、欢乐以及浓郁的巴哈马精神。

周年庆之际，Carnival Corporation还将其“Less Left Over”减少食物浪费计划推广至巴哈马。在该国，Carnival Cruise Line旗下的Carnival Freedom号和Carnival Conquest号完成了该计划的首次剩余餐食捐赠，将已制作但未供应的餐食重新分配给大巴哈马岛当地社区组织。

如需了解更多Carnival Cruise Line信息并预订邮轮行程，请致电1-800-CARNIVAL，访问carnival.com，或联系您最信赖的旅行顾问或在线旅游网站。

关于Carnival Cruise Line
Carnival Cruise Line隶属于Carnival Corporation（纽交所代码：CCL），该集团是全球最大的邮轮公司，旗下邮轮品牌覆盖全球800多个港口与目的地。Carnival Cruise Line以“美国的邮轮公司”著称，在搭载美国游客数量及服务美国母港数量方面均位居行业之首。 Carnival每年接待超过600万宾客，2023年成为首家累计接待超过1亿宾客的邮轮公司。 Carnival在美国13个母港和澳大利亚2个母港开展运营，同时在欧洲进行季节性运营，全年每日船上接待超过95,000名宾客，并拥有来自120个国家和地区的50,000余名团队成员。 

自1972年成立至今，Carnival不断推动邮轮行业的革新，并成功地将邮轮假期推广为一种经济实惠且充满乐趣的旅游方式。 Carnival拥有一支由29艘邮轮组成的船队，正处于蓬勃发展的辉煌时期，而这一发展势头将持续至2033年，届时将新增五艘邮轮：第四艘和第五艘Excel级邮轮计划分别在2027年和2028年投入运营；此外，还将有三艘来自当前正在研发的创新型新船级邮轮加入舰队。 Carnival最新的宾客体验项目是位于大巴哈马岛的全新专属目的地Celebration Key。该目的地已于2025年亮相，成为公司Paradise Collection of Caribbean又一度假宝地。 

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