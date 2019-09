Celgard culmina con éxito acciones contra Targray por violación de patente del separador de batería revestido con cerámica de Celgard

Targray acordó cesar la venta, distribución o importación de todos los separadores de batería que se alegan en infracción, tales como los fabricados por Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd. ("Senior"), Senior International (HK) Co., Limited, W-Scope Corporation y Gelon LIB Co., Limited. Targray acordó que ya no habrá de usar, ofrecer para la venta, vender, distribuir ni importar ningún separador cubierto mundialmente por las patentes existentes de Celgard.