Celgard obtém sucesso na ação contra a Targray pela quebra da patente da Celgard do separador de bateria revestido de cerâmica

A Targray acatou à decisão de interromper as vendas, distribuição ou importações de todos os separadores de bateria que, supostamente, quebram a patente, como os manufaturados pela Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd. ("Senior"), pela Senior International (HK) Co., Limited, pela W-Scope Corporation e pela Gelon LIB Co., Limited. A Targray concordou em não utilizar, oferecer para comercialização, comercializar, distribuir ou importar qualquer separador protegido pelas patentes atuais da Celgard em todo o mundo.

Na ação, a Targray não contestou a quebra, a validade ou a exequibilidade das patentes da Celgard. A Targray também concordou em recorrer quanto à validade das patentes '586 (agora '520) e '867 da Celgard.

O desfecho frutífero na ação contra a Targray consolida ainda mais a integridade da propriedade intelectual (IP) da Celgard em relação aos separadores revestidos e não revestidos para baterias de lítio-íon.

Antes, a Celgard encerrou com vitória dois processos contra a MTI Corporation (MTI), da Califórnia. O primeiro, uma ação na Califórnia sobre a mesma Patente '586, que buscava interromper a comercialização, por parte da MTI, dos separadores de bateria revestidos de cerâmica fabricados pela Foshan Jinhui Hi-Tech Optoelectronic Material Co., Ltd., na China. O segundo, tratava-se de uma ação em relação à marca comercial, na Carolina do Norte, que pretendia interromper a comercialização, por parte da MTI, de separadores de baterias não autorizados e falsificados. A MTI e diversas empresas relacionadas à MTI acataram à decisão de interromper a comercialização de todos os separadores de baterias, revestidos e não revestidos.

A Celgard continuará a tomar as medidas adequadas para prevenir a exploração ilegal de sua tecnologia e IP para a proteção de seus ativos e clientes.

A Celgard é especializada no desenvolvimento, fabricação e marketing de membranas microporosas revestidas e não revestidas por processo seco usadas como separadores em várias baterias de lítio-íon que desempenham um papel crítico no desempenho, ciclo de vida e segurança das células de baterias de lítio. A tecnologia dos separadores de baterias da Celgard é utilizada em baterias de lítio para veículos com direção elétrica, sistemas de armazenamento de energia e outros usos especiais.

A Celgard é uma subsidiária integral da Polypore International, LP, uma empresa Asahi Kasei.

A Polypore é uma empresa global com instalações em nove países, que atendem a seis continentes no segmento de membranas microporosas projetadas com alto grau de engenharia, utilizadas em veículos elétricos, sistemas de armazenamento de energia, carros, caminhões, ônibus e empilhadeiras. Acesse www.celgard.com e www.polypore.com .

