Celgard e Senior resolvem seus litígios internacionais

CHARLOTTE, Carolina do Norte, 16 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Celgard, LLC (Celgard), uma subsidiária da Polypore International, LP, (Polypore) resolveu seus litígios contra a Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (Senior China) e diversos acusados dos EUA no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito da Califórnia do Norte e contra a Senior China no Reino Unido, e os litígios da Senior China contra a Celgard. Os termos do contato são confidenciais.

Nos processos judiciais públicos do Tribunal Distrital da Califórnia e no Reino Unido:

As membranas microporosas revestidas e não revestidas de processo a seco da Celgard® são utilizadas como separadores em diversas baterias de íons de lítio empregadas sobretudo em veículos elétricos (EDV), sistemas de armazenamento de energia (ESS) e outras aplicações especializadas. (PRNewsfoto/Celgard, LLC)

A Celgard recusou voluntariamente todas as reivindicações contra os acusados da Senior apresentadas em sua Sexta Demanda Alterada no Tribunal Distrital da Califórnia. Além disto, os acusados da Senior recusaram voluntariamente todas as reconvenções contra a Celgard e a Polypore.

A Celgard também recusou seu litígio no Reino Unido contra a China Sênior.

Antes, a Celgard anunciou o bem sucedido resultado dos casos da Targray (Ver comunicado), MTI (Ver comunicado) e Farasis (Ver comunicado). A Celgard continuará protegendo sua propriedade intelectual (PI) quanto aos separadores revestidos e não revestidos para baterias de íons de lítio e tecnologia proprietária, bem como irá proteger seus ativos e clientes.

Sobre a Celgard e a Polypore

A Celgard é especializada em membranas microporosas de processo a seco, sem solventes, revestidas e não revestidas, utilizadas como separadores, que são um componente importante das baterias de íons de lítio. A tecnologia de separadores de baterias da Celgard é importante para o desempenho das baterias de íons de lítio para veículos elétricos, sistemas de armazenamento de energia e outras aplicações especializadas.

A Celgard, LLC é uma subsidiária integral da Polypore International, LP, uma empresa da Asahi Kasei.

A Polypore é uma empresa internacional com instalações em nove países especializada em membranas microporosas utilizadas em veículos elétricos e não elétricos, sistemas de armazenamento de energia e aplicações especiais. Acesse www.celgard.com and www.polypore.com.

