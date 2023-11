Celgard et Senior règlent leurs litiges mondiaux

CHARLOTTE, Caroline du Nord, 17 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Celgard, LLC (Celgard), une filiale de Polypore International, LP, (Polypore) a réglé ses litiges contre Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (Senior China ou Senior) et plusieurs défendeurs des États-Unis devant la Cour de district des États-Unis pour le district nord de la Californie et contre Senior China au Royaume-Uni (R.-U.) et les litiges de Senior China contre Celgard. Toutes les modalités de l'accord demeurent confidentielles.

Dans les dossiers publics de la Cour de district de la Californie et du Royaume-Uni :

Celgard® dry-process coated and uncoated microporous membranes are used as separators in various lithium-ion batteries used primarily in electric drive vehicles (EDV), energy storage systems (ESS) and other specialty applications.

Celgard a volontairement rejeté toutes les réclamations contre les défendeurs de Senior alléguées dans sa sixième plainte modifiée devant la Cour de district de Californie. En outre, les défendeurs de Senior ont volontairement rejeté toutes les demandes reconventionnelles contre Celgard et Polypore.

Celgard a également rejeté son litige britannique contre Senior China.

Plus tôt, Celgard avait annoncé le succès des cas Targray ( voir le communiqué ), MTI ( voir le communiqué ) et Farasis ( voir le communiqué ). Celgard continuera à protéger sa propriété intellectuelle (PI) en ce qui concerne les séparateurs enduits et non enduits pour les batteries lithium-ion et la technologie propriétaire, et à protéger ses actifs et ses clients.

À propos de Celgard et de Polypore

Celgard est spécialisée dans les membranes microporeuses sans solvant, enduites et non enduites, utilisées comme séparateurs qui sont un composant majeur des batteries lithium-ion. La technologie de séparateur de batterie de Celgard est importante pour la performance des batteries lithium-ion pour les véhicules à propulsion électrique, les systèmes de stockage d'énergie et d'autres applications spécialisées.

Celgard, LLC est une filiale en propriété exclusive de Polypore International, LP, une société Asahi Kasei.

Polypore est une entreprise mondiale avec des installations dans neuf pays, spécialisée dans les membranes microporeuses utilisées dans les véhicules électriques et non électriques, les systèmes de stockage d'énergie et les applications spécialisées. Visitez www.celgard.com et www.polypore.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2278119/Celgard_LLC_settles_litigation.jpg