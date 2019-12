Celgard presenta demanda modificada que agrega a Farasis, Sun Town y Global Venture a acción legal contra Senior por violación de patente y apropiación indebida de secretos comerciales

CHARLOTTE, Carolina del Norte, 19 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- Celgard, LLC (Celgard), subsidiaria de Polypore International, LP (Polypore), presentó una Primera Demanda Modificada contra los Demandados Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (US) y Research Institute (Senior-California), Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (Senior-China) (en conjunto, Senior), Sun Town Technology, Inc. (Sun Town), Farasis Energy USA, Inc., Farasis Energy, Inc., Farasis Energy (Gan Zhou), Inc., y Farasis Energy (Gan Zhou) Co., Ltd. (en conjunto, Farasis), Global Venture Development, LLC, y Global Venture Development, Inc. (en conjunto, Global Venture) (en conjunto, los Demandados), que incorpora a los demandados adicionales Farasis, Sun Town y Global Venture al caso activo contra Senior que tramita ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de California. La Primera Demanda Modificada alega que los Demandados infringen la Patente Reemitida en Estados Unidos RE47,520 (la patente '520) de Celgard, antes denominada Patente en Estados Unidos 6,432,586 (la patente '586), referida a separadores recubiertos de cerámica, y la patente en Estados Unidos No. 6,692,867 (la patente '867) de Celgard referida a separadores de polipropileno, y que se apropiaron de manera indebida y están incurriendo en mal uso de los secretos comerciales e información confidencial de Celgard, así como también varias otras infracciones de la ley e incumplimientos.