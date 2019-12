Celgard registra emenda à petição e acrescenta Farasis, Sun Town e Global Venture ao processo contra a Senior por violação de patente e apropriação indébita de segredos comerciais

CHARLOTTE, Carolina do Norte, 19 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Celgard, LLC (Celgard), subsidiária da Polypore International, LP (Polypore), registrou emenda à petição inicial contra os réus Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (US) e Research Institute (Senior-California), Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (Senior-China) (juntos, a Senior), Sun Town Technology, Inc. (Sun Town), Farasis Energy USA, Inc., Farasis Energy, Inc., Farasis Energy (Gan Zhou), Inc., e Farasis Energy (Gan Zhou) Co., Ltd. (juntos, Farasis), Global Venture Development, LLC, e Global Venture Development, Inc. (juntos, Global Venture) (juntos, réus), e adicionou Farasis, Sun Town e Global Venture também como réus ao processo contra a Senior, que corre no Tribunal Distrital dos EUA, no norte da Califórnia. A emenda à petição inicial alega que os acusados violaram as patentes da Celgard reemitidas nos EUA, são elas Patente RE47,520 (a patente '520), que era a anterior Patente dos EUA 6.432.586 (a patente '586), de separadores revestidos de cerâmica, além da Patente da Celgard nos EUA de número 6.692.867 (a patente '867), de separadores de polipropileno, além de haverem apropriado-se de forma indébita e usarem de maneira inadequada os segredos comerciais e informações confidenciais da Celgard, bem como outras violações e desrespeitos à lei.