Celgard solicitó una medida judicial de urgencia en un juicio contra Senior por infracción de patente y apropiación indebida de secretos comerciales

CHARLOTTE, Carolina del Norte, 5 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Celgard, LLC (Celgard), subsidiaria de Polypore International, LP (Polypore), presentó un pedido para que el juez dicte una orden de restricción provisoria y una medida judicial preliminar en el Juzgado de Primera Instancia Federal del Distrito Norte de California por el que solicitó que el tribunal prohíba, mediante las medidas mencionadas, a los demandados Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. y Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (U.S.) Research Institute (en conjunto, Senior), realizar lo siguiente: 1) usar los secretos comerciales y/o información confidencial de Celgard, 2) infringir la patente reemitida de los Estados Unidos RE47,520 (la patente '520), anteriormente patente de los Estados Unidos 6.432.586 (la patente '586) y la patente de los Estados Unidos nro. 6.692.867 (la patente '867), 3) incumplir el Código de Negocios y Profesiones de California, 4) inducir el incumplimiento contractual, 5) interferir intencionalmente en eventuales relaciones económicas, y 6) hacer, usar, ofrecer vender o vender en los Estados Unidos, o importar en los Estados Unidos, productos que infrinjan las patentes '520 y '867 y/o que incluyan los secretos comerciales o la información confidencial de Celgard.