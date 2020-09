Cell Signaling Technology nomeada uma das principais empresas benfeitoras em Massachusetts pelo Boston Business Journal

DANVERS, Massachusetts, 24 de setembro de 2020 /PRNewswire/ - A Cell Signaling Technology, Inc. (CST), uma empresa de tecnologia de descoberta e fornecedora líder de anticorpos, kits e serviços, foi nomeada pelo Boston Business Journal (BBJ) pelo 5º ano consecutivo, como uma das principais corporações benfeitoras de 2020 em Massachusetts. A nomeação aconteceu durante o prêmio Annual Corporate Citizenship Awards no dia 10 de setembro em Boston. A CST ficou em 71.º lugar no ranking das principais empresas benfeitoras em Massachusetts, com uma contribuição total de $ 470.000 para instituições beneficentes locais. O prêmio BBJ de 2020 reconheceu as 107 maiores empresas que contribuíram com mais de US $ 100.000 para organizações de Massachusetts em 2019.