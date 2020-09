Cell Signaling Technology vom Boston Business Journal als Top-Wohltätigkeitsunternehmen in Massachusetts ausgezeichnet

DANVERS, Massachusetts, 24. September 2020 /PRNewswire/ -- Cell Signaling Technology, Inc. (CST), ein Forschungstechnologieunternehmen und führender Anbieter von Antikörpern, Kits und Dienstleistungen, wurde vom Boston Business Journal (BBJ) bei der Verleihung der jährlichen Corporate Citizenship Awards am 10. September in Boston zum fünften Mal in Folge als einer der wichtigsten gemeinnützigen Spender des Jahres 2020 in Massachusetts ausgezeichnet. CST belegte in Massachusetts den 71. Platz unter den Top-Wohltätigkeitsunternehmen, mit einem Gesamtbeitrag von 470.000 US-Dollar an lokale MA-Wohltätigkeitsorganisationen. Mit den BBJ-Auszeichnungen 2020 wurden die 107 führenden Unternehmen gewürdigt, die 2019 mehr als 100.000 US-Dollar an Organisationen in Massachusetts gespendet haben.