Le Boston Business Journal classe Cell Signaling Technology au top des Entreprises Philanthropiques du Massachusetts.

Depuis plus de 20 ans, les chercheurs de l'industrie pharmaceutique, biotechnologique et les universitaires font confiance à CST pour son expertise technique et en biologie et notre succès est directement lié aux communautés internationales dans lesquelles nous vivons et travaillons. « En tant que scientifiques et citoyens, nous ne pouvons ignorer les liens importants que nous avons les uns avec les autres, avec nos communautés et avec la planète dans son ensemble, » affirme John Letcher, Vice-Président Général des Ressources Humaines Globales pour Cell Signaling Technology. « C'est un honneur pour nous d'être reconnu par le Boston Business Journal pour nos contributions au sein du Commonwealth du Massachusetts. »