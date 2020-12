Cellebrite anuncia a primeira solução multifuncional do setor para triagem e coleta de dados de computadores Windows e Apple

TYSONS CORNER, Virgínia, 2 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Cellebrite, líder mundial em soluções de Inteligência Digital (ID) para os setores público e privado, anunciou hoje o lançamento do Coletor Digital no primeiro trimestre de 2021, uma ferramenta poderosa e completa de triagem e coleta de dados para computadores Windows e Apple. Anteriormente conhecido popularmente como o produto MacQuisition do BlackBag, o próximo lançamento inclui todos os recursos populares dos quais os clientes passaram a depender, agora também disponíveis para Windows, além de recursos adicionais que tornam o Coletor Digital a ferramenta de computação forense mais abrangente do setor para investigadores na aplicação da lei e na empresa.

A nova solução foi projetada para investigadores que precisam concluir uma triagem rápida, aquisições de dados ao vivo e imagens forenses, sem a necessidade de várias soluções. O Coletor Digital será crucial para os investigadores que trabalham em casos que variam de roubo de IP corporativo, crimes financeiros, exploração e tráfico de crianças, ataques terroristas planejados e muito mais.

O Coletor Digital para computadores Windows e Apple suporta:

Forensically Boot (Inicialização forense): para sistemas que estão desligados, inicializa em um ambiente protegido para triagem ou imagem

Live Collection (Coleta on-line): para sistemas que estão ligados e acessíveis, executa o Coletor Digital ao vivo para fazer a triagem e completar as coletas direcionadas

Triage (Triagem): seja on-line ou inicializado, navega no computador em revisão, filtrando metadados de arquivo ou palavras-chave e analisa o conteúdo

Targeted Imaging (Imagem direcionada): seleciona a coleta de categorias pré-configuradas ou arquivos selecionados pelo usuário da triagem

Forensic Imaging (Imagem Forense): coleta uma imagem completa do sistema, incluindo áreas excluídas e não alocadas de unidades em formatos padrão do setor

"Estamos entusiasmados em oferecer o Coletor Digital aos nossos clientes que conduzem investigações na aplicação da lei e na empresa", disse Ori Nurick, vice-presidente executivo de gerenciamento de produtos da Cellebrite. "Ter o Coletor Digital como parte de nosso amplo conjunto de soluções de Inteligência Digital oferece aos nossos clientes um valor incalculável e uma única solução na qual eles podem confiar para a coleta e análise de dados de computadores Windows e Apple."

O próximo lançamento do Coletor Digital oferecerá o primeiro de vários novos recursos de acesso e análise de computador programados para serem introduzidos pela Cellebrite ao longo do primeiro semestre de 2021. As atualizações futuras se concentrarão na facilidade de uso, nos recursos de coleta remota e na integração de API com as soluções de Inteligência Digital da Cellebrite.

Os clientes atuais da MacQuisition com dispositivos SSD poderão instalar o novo software para o Coletor Digital em seus dispositivos existentes quando o Coletor Digital estiver disponível no início de 2021. Para obter mais informações sobre o Coletor Digital da Cellebrite, acesse Cellebrite.com.

Sobre a Cellebrite

A Cellebrite é líder mundial em parcerias com organizações públicas e privadas para transformar a forma como elas gerenciam a Inteligência Digital em investigações para acelerar a justiça e garantir a privacidade dos dados. Ajudamos as organizações a dominar as complexidades das investigações digitais legalmente sancionadas com um conjunto de software e serviços premiados para unificar fluxos de trabalho investigativos e gerenciar a Inteligência Digital. A Cellebrite trabalha com líderes do setor para ajudá-los a proteger o público e os ativos com eficiência e transparência. Com a confiança de milhares de órgãos e empresas líderes em mais de 150 países, a Cellebrite está ajudando seus clientes a cumprir a missão conjunta de proteger e salvar vidas. Para saber mais, acesse www.cellebrite.com ou siga-nos no Twitter @Cellebrite_UFED.

