Cellebrite kondigt de eerste totaaloplossing in de branche aan voor triage en datacollectie op Windows- en Apple-computers

Digital Collector brengt snel digitale intelligentie naar boven om onderzoeksresultaten te versnellen

TYSONS CORNER, Va., 2 december 2020 /PRNewswire/ -- Cellebrite, de wereldleider in Digital Intelligence (DI)-oplossingen voor de publieke en private sector, kondigde vandaag de lancering aan van Digital Collector in het eerste kwartaal van 2021, een krachtige en complete tool voor triage en datacollectie voor computers op Windows en Apple. Voorheen gebrandmerkt als het populaire MacQuisition-product van BlackBag, bevat de aanstaande release alle populaire functies waarvan klanten afhankelijk zijn geworden, nu ook beschikbaar voor Windows, plus extra mogelijkheden die Digital Collector tot de meest uitgebreide computerforensische tool in de branche maken voor onderzoekers in wetshandhaving en in de onderneming.

De nieuwe oplossing is ontworpen voor onderzoekers die een snelle triage, live data-acquisitie en forensische beeldvorming moeten voltooien, zonder dat daarvoor meerdere oplossingen nodig zijn. Digital Collector zal cruciaal zijn voor rechercheurs die werken aan zaken die uiteenlopen van diefstal van intellectuele eigendomsrechten door bedrijven, financiële misdrijven, uitbuiting en handel van kinderen, geplande terroristische aanslagen en meer.

Digital Collector voor Windows en Apple Computers ondersteunt:

Forensisch opstarten: systemen die zijn uitgeschakeld, start u op in een beschermde omgeving voor triage of beeldvorming

systemen die zijn uitgeschakeld, start u op in een beschermde omgeving voor triage of beeldvorming Live Collection: systemen die zijn ingeschakeld en toegankelijk zijn, activeert u Digital Collector live om gerichte collecties te krijgen voor triage en doelcollecties te voltooien

systemen die zijn ingeschakeld en toegankelijk zijn, activeert u Digital Collector live om gerichte collecties te krijgen voor triage en doelcollecties te voltooien Triage: live of opgestart, blader door de computer die wordt beoordeeld, filter op metagegevens of trefwoorden van bestanden en bekijk content

live of opgestart, blader door de computer die wordt beoordeeld, filter op metagegevens of trefwoorden van bestanden en bekijk content Gerichte beeldvorming: kies ervoor om vooraf geconfigureerde categorieën of door de gebruiker geselecteerde bestanden uit triage te verzamelen

kies ervoor om vooraf geconfigureerde categorieën of door de gebruiker geselecteerde bestanden uit triage te verzamelen Forensic Imaging: verzamel een compleet beeld van het systeem, inclusief verwijderde en niet-toegewezen delen van schijven in indelingen volgens de industriestandaard

"Het verheugt ons om Digital Collector naar onze klanten te brengen die onderzoeken uitvoeren op het gebied van wetshandhaving en in de Enterprise", aldus Ori Nurick, Executive Vice President Product Management bij Cellebrite. "Het hebben van Digital Collector als onderdeel van ons uitgebreide pakket van Digital Intelligence-oplossingen biedt onze klanten een enorme waarde op basis van één oplossing waarop ze kunnen vertrouwen voor het verzamelen en analyseren van Windows- en Apple-computergegevens."

De op handen zijnde release van Digital Collector zal de eerste zijn van verschillende nieuwe computertoegangs- en analysemogelijkheden die Cellebrite in de eerste helft van 2021 zal introduceren. Toekomstige updates zullen gericht zijn op gebruiksgemak, mogelijkheden voor verzameling op afstand en API-integratie met bestaande Cellebrite Digital Intelligence-oplossingen.

Huidige klanten van MacQuisition die SSD-apparaten hebben, zullen de nieuwe software voor Digital Collector op hun bestaande apparaten kunnen installeren wanneer Digital Collector begin 2021 beschikbaar zal zijn. Ga voor meer informatie over Cellebrite's Digital Collector naar Cellebrite.com .

Over Cellebrite

Cellebrite is de wereldleider in samenwerking met openbare en particuliere organisaties om de manier waarop zij digitale intelligentie in onderzoeken beheren te transformeren om gerechtigheid te versnellen en gegevensprivacy te waarborgen. We helpen organisaties bij het beheersen van de complexiteit van wettelijk gesanctioneerde digitale onderzoeken met een bekroonde softwaresuite en services om onderzoeksworkflows te verenigen en digitale intelligentie te beheren. Cellebrite werkt samen met marktleiders om hen te helpen het publiek te beschermen en activa te beschermen met efficiëntie en transparantie. Cellebrite wordt vertrouwd door duizenden toonaangevende bureaus en bedrijven in meer dan 150 landen en helpt klanten bij het vervullen van de gezamenlijke missie om levens te beschermen en te redden. Kijk voor meer informatie op www.cellebrite.com of volg ons op Twitter @Cellebrite_UFED.

