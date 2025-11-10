Cellex Symposium 2025: debate sobre el campo en evolución de la terapia celular y génica

-Cellex Symposium 2025 reúne a expertos internacionales para debatir sobre el campo en evolución de la terapia celular y génica

COLONIA, Alemania, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Bajo el lema 'El campo en evolución de la terapia celular y génica', Cellex Cell Professionals GmbH organizó un simposio internacional el 6 de noviembre de 2025 en Frankfurt/Main. Más de 100 participantes de Europa, Asia y Norteamérica se unieron a destacados expertos de la ciencia, la industria, la práctica clínica, los inversores y las autoridades reguladoras para debatir sobre los avances actuales y las perspectivas futuras en el campo de la terapia celular y génica (TCG), un sector en rápida evolución.

"En Cellex, nos dedicamos a impulsar activamente el campo de la terapia celular y génica", afirmó el Dr. Armin Ehninger, director científico y estratégico de Cellex Cell Professionals GmbH. "La excelencia científica, el intercambio colaborativo, la fabricación fiable y los más altos estándares de calidad son fundamentales para impulsar la innovación y construir las redes que hacen posible un progreso significativo en terapias avanzadas".

Impulsando la innovación y la inversión en la próxima era de las terapias con células inmunitarias

La sesión inaugural se centró en la innovación, la financiación y la próxima generación de plataformas de terapia con células inmunitarias.

El Dr. Karl Nägler, de Sofinnova Partners, ofreció una visión general esclarecedora de las oportunidades y los retos del capital de riesgo en las inversiones en terapias génicas y celulares (TGC), mientras que Kenneth Locke habló sobre el uso de nanopartículas derivadas de células para superar las principales barreras en la activación y proliferación de linfocitos T. El Dr. Jiri Eitler, de la Universidad Tecnológica de Dresde, presentó nuevas estrategias de accesibilidad para las terapias CAR-NK en oncología y otras áreas.

En sus reflexiones sobre las oportunidades y los retos que configuran el campo de la terapia génica y celular, la Dra. Jessica Hartmann, del Instituto Paul Ehrlich, destacó que la innovación sostenida depende de marcos sólidos que permitan traducir los avances científicos en soluciones de fabricación escalables y de alta calidad; un ámbito en el que la experiencia de Cellex sigue marcando nuevos estándares en el sector.

Orientación Clínica: Traduciendo la innovación en impacto en el paciente

La sesión "Navegación Clínica" arrojó luz sobre las nuevas fronteras terapéuticas y la transformación digital en entornos clínicos.

El Prof. Dimitrios Mougiakakos, del Hospital Universitario de Magdeburgo, y el Prof. Ralf Gold, de la Universidad de Ruhr de Bochum, presentaron trabajos pioneros sobre terapias CAR-T para enfermedades autoinmunes y neuromusculares, mientras que el Prof. Christof Scheid, del Hospital Universitario de Colonia, compartió las primeras experiencias sobre cómo los modelos ambulatorios de terapia CAR-T se están convirtiendo en una realidad clínica. El Dr. Moritz Middeke, de Cancilico, demostró la integración de la inteligencia artificial en los procesos de diagnóstico y tratamiento del cáncer, ilustrando cómo la toma de decisiones basada en IA puede acelerar la medicina de precisión.

En una mesa redonda titulada "Terapia Celular y Génica 2035: Cambios Transformadores en Ciencia, Sistemas y Escala", destacadas figuras de la industria y la academia debatieron con el pleno sobre cómo ampliar el acceso a las terapias celulares y génicas, cómo cambiará la fabricación en el futuro, cómo la IA facilitará las decisiones de tratamiento y qué innovaciones disruptivas se esperan en la próxima década.

Fabricación y calidad: facilitadores estratégicos de la innovación

La sesión final puso la fabricación en primer plano.

Gabriela Valentová, de Johnson & Johnson, inauguró la sesión con ideas sobre cómo los datos tempranos y relevantes pueden optimizar los resultados de la fabricación. A continuación, Tom Brenner, de Stefan-Morsch-Stiftung, abordó los retos en la obtención de material de donantes y la integración en registros. El Dr. Gunther Busam, de Orchard Therapeutics, profundizó en el diseño de procesos para la escalabilidad y la eficiencia del suministro, mientras que el Prof. Michael Hudecek, del Hospital Universitario de Würzburg, y el Dr. Marcus Dühren-von Minden, de SinABiomedics, presentaron innovaciones en la fabricación de células CAR-T y el desarrollo de la primera célula CAR-T específica para CLL.

Estos debates enfatizaron un mensaje central: las capacidades de CMC no son meras necesidades operativas, sino facilitadores estratégicos. El enfoque integrado de Cellex para el diseño de procesos, el análisis de la fabricación y la gestión de la calidad demuestra cómo las sólidas infraestructuras de producción respaldan tanto el avance científico como la traslación clínica en terapias génicas y celulares.

Redes, diversidad e impulso colaborativo.

Más allá de su programa científico, el Simposio Cellex 2025 ofreció un foro para el intercambio y la colaboración interdisciplinarios. Investigadores, clínicos y representantes de la industria debatieron sobre cómo mejorar el acceso a las terapias, armonizar los estándares e integrar el control de calidad basado en datos en la fabricación de terapias génicas y celulares.

"El éxito del Simposio Cellex 2025 reafirma nuestra convicción de que el progreso en terapias génicas y celulares requiere tanto excelencia científica como la colaboración de numerosas mentes brillantes", declaró el Prof. Gerhard Ehninger, fundador y consejero delegado de Cellex Cell Professionals GmbH. "En Cellex nos enorgullece contribuir a este esfuerzo global conectando diferentes ámbitos".

Acerca de Cellex Cell Professionals GmbH

Cellex Cell Professionals Cellex es una CDMO líder de servicio completo especializada en terapias celulares génicas (TCG). Con instalaciones de vanguardia en Colonia, Alemania, y una trayectoria comprobada de más de 10 años en la fabricación de terapias celulares autólogas y alogénicas conforme a las normas GMP, Cellex colabora con importantes empresas farmacéuticas y biotecnológicas innovadoras, apoyando el desarrollo de sus procesos y la fabricación clínica y comercial. Además, Cellex ofrece materiales de partida personalizados de donantes sanos y pacientes con afecciones específicas para investigación, estudios clínicos y comerciales, así como servicios de almacenamiento y logística.

Más información en www.cellex.me/en

Contacto para medios

Teléfono: +49 221 2509 0

E-mail: [email protected]

