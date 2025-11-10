Le Symposium Cellex 2025 réunit des experts internationaux pour discuter de l'évolution du domaine de la thérapie cellulaire et génique

COLOGNE, Allemagne, 10 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Sous le thème « The Evolving Field of Cell and Gene Therapy » (Un domaine en pleine évolution : la thérapie cellulaire et génique), Cellex Cell Professionals GmbH a organisé un symposium international le 6 novembre 2025 à Francfort-sur-le-Main. Plus de 100 participants venus d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord ont collaboré avec des experts scientifiques, industriels, cliniciens, investisseurs et autorités réglementaires pour discuter des évolutions actuelles et des perspectives futures dans le domaine en pleine mutation de la thérapie cellulaire et génique (TGC).

« Chez Cellex, nous sommes résolument déterminés à contribuer à l'avancement de la thérapie cellulaire et génique », a déclaré Armin Ehninger, directeur scientifique et stratégique de Cellex Cell Professionals GmbH. « L'excellence scientifique, des échanges collaboratifs, une fabrication fiable et des normes de qualité les plus strictes sont essentiels pour stimuler l'innovation et construire les réseaux qui rendent possibles des progrès significatifs dans le domaine des thérapies avancées. ».

Stimulation de l'innovation et investissement dans la nouvelle ère des thérapies cellulaires immunitaires

La séance d'ouverture a porté sur l'innovation, le financement et les plateformes de thérapie cellulaire immunitaire de nouvelle génération

Karl Nägler, de Sofinnova Partners, a présenté une analyse approfondie des perspectives et des enjeux liés au capital-investissement dans le domaine de la thérapie cellulaire et génique (TGC), tandis que Kenneth Locke a abordé l'utilisation de nanoparticules dérivées de cellules pour surmonter les principaux obstacles à l'activation et à la prolifération des cellules T. Le Dr Jiri Eitler, de l'Université de technologie de Dresde, a présenté de nouvelles stratégies d'accessibilité pour les thérapies CAR-NK dans le domaine de l'oncologie et au-delà.

Dans ses réflexions sur les opportunités et les défis qui façonnent le domaine de la thérapie cellulaire et génique, le Dr Jessica Hartmann, de l'Institut Paul-Ehrlich, a souligné que l'innovation durable dépend de cadres solides qui peuvent traduire les percées scientifiques en solutions de fabrication évolutives et de haute qualité, un domaine dans lequel l'expertise de Cellex continue d'établir de nouvelles normes industrielles.

Accompagnement clinique : traduire l'innovation en impact sur le patient

La session « Accompagnement clinique » a mis en lumière les nouvelles frontières thérapeutiques et la transformation numérique dans les milieux cliniques.

Dimitrios Mougiakakos, de l'hôpital universitaire de Magdebourg, et Ralf Gold, de l'université de la Ruhr à Bochum, ont présenté des travaux pionniers sur les thérapies CAR-T pour les maladies auto-immunes et neuromusculaires, tandis que le professeur Christof Scheid, de l'hôpital universitaire de Cologne, a partagé ses premières expériences sur la façon dont les modèles de thérapie CAR-T ambulatoire deviennent une réalité clinique. Le Dr Moritz Middeke, de Cancilico, a présenté le monde de l'intégration de l'intelligence artificielle dans le diagnostic du cancer et les voies de traitement, illustrant la manière dont la prise de décision alimentée par l'IA peut accélérer la médecine de précision.

Lors d'une table ronde intitulée « Cell and Gene Therapy 2035: Transformative Shifts in Science, Systems, and Scale » (Thérapie cellulaire et génique 2035 : changements transformateurs dans les domaines de la science, des systèmes et du changement d'échelle), des personnalités de l'industrie et du monde universitaire ont débattu d'idées avec le plénum afin d'explorer comment l'accès à la thérapie TGC peut être élargi, comment la fabrication changera à l'avenir, comment l'IA facilitera les décisions de traitement, et quelles innovations perturbatrices sont à attendre dans la décennie à venir.

Fabrication et qualité : les catalyseurs stratégiques de l'innovation

La dernière session a placé la fabrication au premier plan.

Gabriela Valentová, de Johnson & Johnson, a ouvert le débat en expliquant comment des données précoces et pertinentes peuvent optimiser les résultats de la fabrication. Tom Brenner, de Stefan-Morsch-Stiftung, a ensuite abordé les défis liés à l'approvisionnement en matériel de donneurs et à l'intégration des registres. Gunther Busam, Orchard Therapeutics, a parlé de la conception des processus pour l'extensibilité et l'efficacité de l'approvisionnement, tandis que le professeur Michael Hudecek, de l'hôpital universitaire de Würzburg, et le docteur Marcus Dühren-von Minden, de SinABiomedics, ont présenté des innovations dans la fabrication de CAR-T et le développement du premier CAR-T spécifique à la tumeur pour la LLC.

Ces discussions ont mis l'accent sur un message central : les capacités CMC ne sont pas simplement des nécessités opérationnelles, elles sont des catalyseurs stratégiques. L'approche intégrée de Cellex en matière de conception de processus, d'analyse de la fabrication et de gestion de la qualité montre comment des infrastructures de production solides soutiennent à la fois les progrès scientifiques et la traduction clinique dans le domaine de la TGC.

Réseautage, diversité et dynamique de collaboration

Au-delà de son programme scientifique, le Symposium Cellex 2025 a constitué un forum d'échange et de collaboration interdisciplinaire. Des chercheurs, des cliniciens et des représentants de l'industrie ont discuté des moyens d'améliorer l'accessibilité des thérapies, d'harmoniser les normes et d'intégrer le contrôle de la qualité basé sur les données dans la fabrication de la TGC.

« Le succès du Symposium Cellex 2025 souligne notre conviction que les progrès dans le domaine de la TGC requièrent à la fois l'excellence scientifique et la collaboration de nombreux esprits brillants », a déclaré le professeur Gerhard Ehninger, fondateur et PDG de Cellex Cell Professionals GmbH. « Cellex est fier de contribuer à cet effort mondial en créant des passerelles entre les différents niveaux. »

À propos de Cellex Cell Professionals GmbH

Cellex Cell Professionals est une organisation sous contrat de développement et de fabrication de premier plan, offrant des services complets et spécialisée dans la TGC. Grâce à ses installations de pointe situées à Cologne, en Allemagne, et à son expérience de plus de dix ans dans la fabrication de thérapies cellulaires autologues et allogéniques conformes aux BPF, Cellex collabore avec plusieurs grandes sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques innovantes, dont elle soutient le développement de processus et la fabrication clinique et commerciale. En outre, Cellex propose des matériaux de départ personnalisés provenant de donneurs sains et de patients atteints de pathologies spécifiques à des fins de recherche, de fabrication clinique et commerciale, ainsi que des services de stockage et de logistique.

Pour en savoir plus, consultez le site www.cellex.me/en.

Contact médias

Téléphone : +49 221 2509 0

E-mail : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2621986/5609107/Cellex_Logo.jpg