Celosvětový prodej vozů HAVAL přesáhl 7 milionů

HAVAL 7Million Celebration-Drive Beyond

Kromě této kampaně uspořádala značka HAVAL řadu aktivit pro uživatele na celém světě, pro které se značka stala důležitou součástí života. V Austrálii se například spojila s populárním triatlonovým závodem IRONMAN na společné propagaci zdravého životního stylu u svých uživatelů. Stala se také sponzorem ruského týmu VP, soutěžícího ve hře DOTA 2, čímž si získává zákazníky, kteří mají v oblibě e-sporty.

HAVAL je už několik let nejprodávanější čínskou značkou SUV. Od roku 2006, kdy HAVAL prodal 500 vozidel do Itálie, již v roce 2011 dosáhl ročních prodejů přesahujících 30 000 vozidel. To znamená, že základy celosvětového odbytu značky HAVAL byly položeny již před desetiletím.

Společnost GWM u svých modelů v průběhu let provedla několik optimalizací. V letošním roce na trh uvedla na celosvětový trh modely HAVAL JOLION, HAVAL H6 ve třetí generaci, HAVAL H6 HEV a další nové produkt.

„Tento vůz je rozhodně stylový a svou výraznou modrou barvou vyjadřuje pozitivní životní postoj," uvedl ruský majitel vozu HAVAL JOLION. „HAVAL H6 je nesrovnatelný stroj, je maximálně univerzální, pohodlný, s výkonným motorem, vůz vlastním a osvědčil se," řekl Mario Arias z Austrálie.

Nejvýznamnější ruské motoristické médium Za rulem označilo HAVAL za „vedoucí čínskou značku" a v 16. ročníku národní ankety získal vůz od Klubu 4x4 cenu pro SUV roku 2021. Australské médium Carsales vůz také na základě jízdního testu pochválil jako „dosud nejlepší čínský vůz v Austrálii".

HAVAL se stal oblíbenou volbou uživatelů v Austrálii, Rusku a Jihoafrické republice. Po prozkoumání rozvíjejících se trhů, jako jsou Thajsko, Saúdská Arábie a Brunej, značka vytvořila prodejní síť, která pokrývá přes 50 zemí a regionů na celém světě.

To vše vysvětluje, jak se značce HAVAL povedlo prodat přes 7 milionů vozidel.

Podle oficiálního oznámení společnosti GWM se v příštím měsící celosvětově představí nové modely HAVAL Dagou a HAVAL H6S, a je tedy na co se těšit.

