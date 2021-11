Vendas globais da HAVAL ultrapassam sete milhões

HAVAL 7Million Celebration-Drive Beyond

Na verdade, além dessa campanha, a HAVAL organizou várias atividades para usuários do mundo todo, para os quais a marca se tornou parte importante de suas vidas. Por exemplo, ela fez parceria com a popular competição de triatlo IRONMAN na Austrália para compartilhar um estilo de vida saudável com seus usuários. Também patrocinou o vice-presidente da equipe russa DOTA 2, conquistando clientes aficionados por esports.

A HAVAL é, há anos, a marca de SUVs mais vendida na China. Desde que vendeu 500 veículos para a Itália em 2006, a HAVAL havia alcançado vendas anuais de mais de 30 mil veículos em 2011. Isso indica que a HAVAL estabeleceu a base de suas vendas globais há uma década.

A GWM fez algumas otimizações em seus modelos ao longo dos anos. Lançou o HAVAL JOLION, a 3ª geração do HAVAL H6, o HAVAL H6 HEV e outros novos produtos em todo o mundo esse ano.

"Esse carro é, com certeza, elegante e apresenta uma atitude positiva em relação à vida, com sua distinta cor azul", disse o proprietário do HAVAL JOLION da Rússia. "O HAVAL H6 é uma máquina como nenhuma outra, muito versátil, confortável e com motor poderoso. Eu tenho um, e ele provou ser eficaz", disse Mario Arias, da Austrália.

A HAVAL foi classificada como "marca líder na China" pela Za Rulem, a revista automobilística mais confiável da Rússia; ela ganhou o 16º prêmio nacional de SUVs de 2021 do 4X4 Club. Também foi considerada como "o melhor carro chinês da Austrália até hoje" pela revista australiana Carsales em um test drive.

A HAVAL tornou-se a preferência dos usuários na Austrália, Rússia e África do Sul. Após a exploração de mercados emergentes como Tailândia, Arábia Saudita e Brunei, a marca desenvolveu uma rede de vendas que abrange mais de 50 países e regiões do mundo.

Tudo isso explica por que a HAVAL conseguiu vender mais de 700 milhões de veículos.

De acordo com o anúncio oficial da GWM, novos modelos como o HAVAL Dagou e o HAVAL H6S farão sua estreia global no próximo mês, o que é outra notícia empolgante.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1692049/image_1.jpg

FONTE GWM

SOURCE GWM