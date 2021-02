Central Park Tower, het hoogste woongebouw ter wereld, opent zijn deuren voor contracten

"Nu de contracten kunnen worden gesloten, zullen bewoners de excellente kwaliteit en unieke lifestyle kunnen ervaren die de Central Park Tower biedt", zegt Gary Barnett, oprichter en voorzitter van de Extell Development Company. "Met zijn hoogwaardige product en uitzonderlijke prijzen die beantwoorden aan de huidige markt is de Central Park Tower het allerbeste wat u maar kunt kopen aan het Central Park. Er is werkelijk geen enkel ander gebouw zoals dit."

Onlangs is de Central Park Tower bekroond met de 2021 Award of Excellence door de Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) als "The Best Tall Building 400 meters and above". De toren is ontworpen door Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG), een bureau dat is gespecialiseerd in het ontwerp van high-performance, energiezuinige en markante architectuur van internationale allure.

De gevels van het gebouw combineren elementen van glas, mat geborsteld roestvrij staal en lichtvangende verticale en horizontale details. De façade versterkt het samenspel van textuur en licht. Geïnspireerd door de opvallende kenmerken van het exterieur heeft het interieurarchitectenbureau Rottet Studio zeer gedistingeerde interieuren gecreëerd door middel van speciaal hiervoor ontworpen elegante afwerkingen. De 179 woningen beginnen op de 32e verdieping van het gebouw en variëren van twee tot acht slaapkamers met een vloeroppervlakte van 133 vierkante meter tot meer dan 1600 vierkante meter.

De Central Park Club, een van de meest exclusieve privéclubs ter wereld, bevindt zich in het hoogste woongebouw ooit gerealiseerd. De Club biedt bijna 5000 vierkante meter luxevoorzieningen die met de grootste zorgvuldigheid zijn samengesteld, verspreid over drie verdiepingen. Iedere etage staat garant voor een unieke ervaring, aangevuld met een dienstverlening met vijf sterren. Het onderscheidende kenmerk van de Central Park Club is de 100e verdieping, de hoogst gelegen privéclub van een woongebouw in de hele wereld. Aanvullende voorzieningen omvatten een zeer ruim buitenterras met een zwembad en cabana's voor ontspanning; een privé projectiezaal, een lounge voor bewoners, en een gamelounge voor tieners op de 14e verdieping; verder is een verdieping geheel ingericht met fitness- en wellnessvoorzieningen, inclusief een ultramoderne fitnessruimte, trainingsruimte, squashbaan/basketbalzaal, spabehandelingsruimte en nog veel meer op de 16e verdieping. Bewoners kunnen het gebouw betreden via de speciaal voor bewoners ingerichte privélobby aan de 57th Street, en bovendien gebruikmaken van de discrete exclusieve bewaakte ingang aan de 58th Street.

Aan de basis van de Central Park Tower is de eerste winkel van Nordstrom gevestigd die het gehele assortiment aanbiedt. Deze winkel strekt zich uit over ongeveer 30.000 vierkante meter en over zeven verdiepingen. De vestiging werd geopend in 2019 en is het grootste gebaar van het bedrijf voor zijn merk. Bewoners van Central Park Tower krijgen speciale toegang tot de flagship store van Nordstrom. Deze zeldzame samenwerking is een noviteit voor de retailer en biedt bewoners een uniek lifestyleprogramma aan met exclusieve in-residence en in-store mogelijkheden. Deze privileges zijn bijvoorbeeld gegarandeerde reserveringen voor de drie full-service restaurants van Nordstrom, en directe toegang tot de twee bars en het café van de retailer. Andere services voor bewoners omvatten in-residence en in-club dineerervaringen, beauty- en spaservices, klinische huidverzorging, persoonlijke stylisten voor garderobes bij u thuis en een scala aan exclusieve in-store extra's, zoals vooraf toegang tot nieuwe merken en collecties, en toegang met voorrang tot style-evenementen voor genodigden.

Extell is medeprojectontwikkelaar van Central Park Tower samen met SMI USA (SMI), de dochteronderneming van Shanghai Municipal Investment in de VS, een toonaangevende investeringsmaatschappij voor infrastructuur. SMI heeft de gerenommeerde Shanghai Tower gerealiseerd, het op één na hoogste gebouw ter wereld. Lendlease, een van de grootste managementbureaus van de wereld voor vastgoed, infrastructuur, projectontwikkeling en de bouw, heeft gefungeerd als bouwmanager voor de Central Park Tower.

Extell Marketing Group en Corcoran Sunshine Marketing Group zijn de exclusieve verkoop- en marketingagenten voor de Central Park Tower. De prijzen van wat momenteel beschikbaar is in de Central Park Tower beginnen bij $ 6,5 miljoen. Voor meer informatie of om een persoonlijke afspraak in te plannen voor bezichtiging van de recent voltooide modelwoningen, bel met 212-957-5557 of ga naar www.centralparktower.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1444475/Extell_Development_Company_New_York_Skyline.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1444474/Extell_Development_Company_Central_Park_Tower.jpg

http://www.centralparktower.com



