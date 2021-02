Der Central Park Tower, das höchste Wohngebäude der Welt, geht in die Abschlussphase

Der symbolträchtige Wolkenkratzer ist vom Council on Tall Buildings and Urban Habitat mit dem Award of Excellence 2021 ausgezeichnet worden

NEW YORK, 25. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Die Extell Development Company hat heute bekannt gegeben, dass der Central Park Tower – mit einer Höhe von 472 Metern das höchste Wohngebäude der Welt – in die Abschlussphase gegangen ist und bald seine ersten Bewohner begrüßen wird. Der Central Park Tower bietet eine atemberaubende Aussicht auf den Central Park und die New Yorker Skyline, eine exquisite Architektur, durchdachte Grundrisse und einen der exklusivsten Privatclubs der Welt. Der symbolträchtige Wolkenkratzer setzt einen neuen Standard für luxuriöses Wohnen im Resortstil für New York City und andere Großstädte.